Analist trekt harde conclusie na nederlaag Club Brugge: "Een signaal voor de sportieve cel"

Na de 3-0-nederlaag tegen Sporting in de Champions League analyseerde Tom Boudeweel de situatie bij Club Brugge. Zijn conclusie was scherp en gericht op de sportieve cel van blauw-zwart.

Gebrek aan creativiteit

Club Brugge kon in Portugal het vereiste niveau niet halen en liep tegen een duidelijke nederlaag aan. Coach Nicky Hayen gaf achteraf toe dat zowel de ploeg als hijzelf tekortschoten.

Vanaf de openingsfase had Club het moeilijk. Na tien minuten leek er even beterschap, maar voor het halfuur was de wedstrijd al beslist. De defensieve organisatie viel weg en de hogere druk zorgde voor open ruimtes. Sporting maakte daar optimaal gebruik van, net zoals Club dat eerder tegen Barcelona deed.

Na de rust kwam er iets meer balbezit, maar de creativiteit bleef achterwege. Dat probleem is ook in de Belgische competitie zichtbaar. “Het gebrek aan creativiteit werd duidelijk”, zegt Tom Boudeweel bij Sporza.

Euforie helemaal weg

Het gelijkspel tegen Barcelona had voor euforie gezorgd. Forbs en Tzolis benutten toen de ruimte die ze kregen, maar in Lissabon was dat anders. “Wil een Belgisch team op Champions League-niveau goed presteren, dan moet iedereen boven zichzelf uitstijgen”, aldus de analist.

Union slaagde daar in, Club Brugge niet. Club Brugge staat voorlopig buiten de top 24. In de laatste drie wedstrijden kreeg het tien doelpunten tegen, een cijfer dat te hoog ligt. Er is zeker nog hoop op de kwalificatie, maar fouten zijn niet meer toegestaan.

“Dat is een signaal voor de sportieve cel van blauw-zwart, want de kern heeft dit seizoen al zijn beperkingen getoond. De kwaliteit van de selectie is minder dan vorig seizoen, toen ze net de volgende ronde haalden”, besluit Boudeweel.