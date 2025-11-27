Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn

Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge koos tegen Sporting Lissabon verrassend voor een extreem hoog en dominant plan, een benadering die past binnen de bredere CL-ambitie van de club om stabiel tot de beste 24 van Europa te behoren. 

Dat streven gaat gepaard met lef, initiatief en durven drukken op het veld van grote teams. Maar zoals de kansloze 3-0-nederlaag aantoonde, is zo’n gedurfde aanpak slechts haalbaar als de uitvoering klopt én de kern ervaren genoeg is om op dat niveau risico’s te beheren.

Dat laatste is precies het punt waar het huidige Club Brugge lijkt te botsen. Als Club had kunnen verder bouwen op vorig seizoen had dat misschien wel gewerkt, maar sleutelspelers als Jashari, De Cuyper en Talbi werden getransfereerd. 

Stankovic is nog geen Jashari

Ardon Jashari was bijvoorbeeld een CL-topper die het drukplan perfect beheerst, maar zijn vervanger Stankovic zit duidelijk nog in een leerfase op dit niveau. Daardoor ontstaat er bij risico-voetbal meer onzekerheid.

De Brugse staf analyseerde vooraf uitgebreid Sporting en concludeerde dat hoge druk de Portugese ploeg pijn kon doen. “Omdat we hadden gezien dat Sporting daar moeite mee heeft”, zei trainer Nicky Hayen. 

Lees ook... Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"Maar de praktijk liet het tegenovergestelde zien. Sporting speelde eenvoudig onder de druk uit, omdat Club té ver van de man stond en de verdedigingslijn veel te hoog bleef hangen. Een goed idee op papier, maar een plan dat enkel werkt als iedere schakel perfect functioneert.

De nederlaag versterkt een groeiende twijfel binnen de club: is dit team wel klaar om zo man-op-man en hyperdominant te voetballen tegen tegenstanders met Champions League-routine? De recente 4-0 tegen Bayern München toonde al soortgelijke scheurtjes. Toen moest de staf in de rust ook al bijsturen naar realistischer voetbal met vijf achterin. Dat patroon herhaalde zich tegen Sporting: het plan is ambitieus, de uitvoering te moeilijk voor een deel van de huidige spelerskern.

Toch past Hayens aanpak volledig binnen het DNA van Club Brugge. Deze club wil elk jaar stappen zetten en weigert zich “in te graven”, zoals intern vaak benadrukt wordt. Dominantie is geen doel op zich, maar een filosofie. Alleen botst filosofie soms op realiteit: de tegenstanders lijken sterker dan vorig seizoen, de Brugse kern jonger en minder ervaren, en de foutenmarge in de Champions League is miniem. 

Organisatie moet perfect zijn en die was ondermaats

Ook de tegengoals worden in detail onder de loep genomen. “Zeker die eerste twee vielen te makkelijk”, klonk het unisono. Vooral het tweede doelpunt legde de kwetsbaarheid van Club bloot: verkeerde looplijnen, miscommunicatie en te veel ruimte voor een vrije man. Wanneer een ploeg hoog speelt, moet de organisatie perfect zijn. En net die organisatie was nu ondermaats.

Bij de rust moest er al bijgestuurd worden. Hayen gaf toe dat de tactiek té veel vraagt wanneer ze wordt aangepast tijdens de match: spelers moeten dan schakelen tussen agressieve pressing en behoudender blok, wat complex is voor een ploeg die nog zoekende is. Het verklaart waarom Club slechts een kwartier controle had in de tweede helft.

Uiteindelijk bleef Hayen achter met een pijnlijke maar duidelijk les. “Het was gewoon niet goed genoeg”, stelde hij zonder omwegen. Voor Club Brugge wordt de druk nu groot richting de duels met Kairat Almaty en Marseille. De ambitie om bij de Europese top te blijven, blijft overeind, maar deze nederlaag toont dat progressie niet lineair is. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Sporting Lissabon

Meer nieuws

Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

11:20
Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

10:24
7
Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

08:40
11
Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

08:20
5
Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

Lommel SK in vrije val de laatste weken: "Hoe we promoveren maakt me niets uit"

13:45
"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

07:40
7
Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

13:30
Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

23:15
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

22:55
Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

13:00
Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

Deze clubs komen in de problemen zonder tv-geld: profbestaan bedreigd

12:00
3
Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

12:20
Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt

12:40
1
Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

11:30
700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

11:00
2
LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

LIVE: Kan Racing Genk eerste Europese thuiszege boeken tegen Zwitserse Basel?

10:45
Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

09:30
1
Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

10:00
5
Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

09:00
6
Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

07:20
Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

08:00
1
Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

06:30
Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

07:00
Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

23:00
2
Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

23:30
1
Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

22:30
12
De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

21:20
3
Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

22:00
5
Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

21:40
1
Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

21:00
3
Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00
"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

20:40
10
Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 1-4 PSV PSV
Arsenal Arsenal 3-1 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3-4 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 5-3 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' cartman_96 cartman_96 over Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario Hairfusion Hairfusion over Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee jawaddedadde jawaddedadde over Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe trainer en Patrick Goots weet hoe dat komt Locolabo Locolabo over Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend Stefaan_82 Stefaan_82 over Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand" FELIX25 FELIX25 over Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..." FELIX25 FELIX25 over Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler Jasperd Jasperd over 700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved