Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

Kevin Mac Allister mag zich Argentijns international noemen. Meer zelfs: de middenvelder van Union SG debuteerde aan de zijde van Lionel Messi. En de superster schudde zelfs een persoonlijke peptalk uit de mouw.

Kevin Mac Allister mocht ruim een halfuur meespelen in de oefeninterland van Argentinië tegen Angola. De Argentijnen wonnen met 0-2 na doelpunten van Lautaro Martinez en Lionel Messi.

Laatstgenoemde had zelfs een persoonlijke peptalk klaar toen Mac Allister het veld op kwam. "Messi heeft me inderdaad even aangesproken. Hij zei me dat ik mezelf moest zijn en moest doen wat ik wou. Hij was er om te helpen."

Lionel Messi heeft me inderdaad even aangesproken. Hij zei me dat ik mezelf moest zijn en moest doen wat ik wou. Hij was er om te helpen

Kevin Mac Allister

"Ik kan je verzekeren dat je meteen op je gemak bent als iemand als Messi dat zegt", glundert Mac Allister in Het Laatste Nieuws. "Of ik hem om zijn truitje heb gevraagd? Dat doet iedereen al. (lacht) Ik ben daar te verlegen voor."

Al betekent De Vlo héél véél voor Mac Allister. "Ik keek als kleine jongen constant naar video's van hem. Ik deed er alles aan om de wedstrijden van FC Barcelona te kunnen bekijken."

Lionel Messi of Diego Maradona?

"Sinds hij het WK heeft gewonnen is hij voor Argentijnen een god", besluit de middenvelder van Union. "Of hij beter is dan Diego Maradona? Dat is de discussie, hé. Al ben ik er zeker van dat de jonge generatie voor Messi zal kiezen."

