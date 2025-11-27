Gaat Liverpool ingrijpen en Arne Slot ontslaan? Clubiconen geven hun mening

Liverpool-coach Arne Slot staat onder steeds grotere druk na de zware 4-1-thuisnederlaag tegen PSV Eindhoven. Het was al de 9de verliesmatch in 12 wedstrijden, waardoor het geduld rond Anfield merkbaar afneemt. De stoel van de Nederlander is intussen zwaar aan het wankelen.

Toch pleiten een paar clubiconen voor kalmte. Steve McManaman vindt het “veel te vroeg” om de Nederlandse coach te ontslaan. Volgens hem moet de slechte reeks bekeken worden in het licht van een lastig programma en de nog altijd openstaande kansen in de Champions League.

Ook Steven Gerrard schaart zich achter die visie, al erkent hij dat er “serieuze vragen” zullen worden gesteld. De voormalige kapitein ziet wel dat Slot de kleedkamer niet kwijt lijkt, maar dat resultaten nu dringend moeten volgen.

De situatie wordt nijpender omdat Liverpool na de nederlaag tegen PSV uit de automatische kwalificatieplaatsen voor de knock-outfase is gevallen. Voor de Reds volgen nog moeilijke verplaatsingen naar Inter en Marseille, voordat Qarabag op Anfield langskomt.

Steven Gerrard vindt het te vroeg om Slot te ontslaan

Ondertussen roepen steeds meer supporters om verandering, zeker nu de ploeg weinig tekenen van herstel toont. De klappen volgen elkaar snel op en het vertrouwen in de aanpak van Slot is broos geworden.

Toch blijven de clubiconen benadrukken dat overhaaste beslissingen Liverpool nog dieper in de problemen kunnen duwen. Pas als het team ook Europees zakt en in de competitie blijft wegzakken, zal het ontslag van Slot écht een realistische piste worden.