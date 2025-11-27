KV Kortrijk krijgt gouden kans: dit weekend nieuwe leider in de Challenger Pro League?

KV Kortrijk krijgt gouden kans: dit weekend nieuwe leider in de Challenger Pro League?
KV Kortrijk trekt zaterdag naar Lokeren met vertrouwen na de 4-2-zege tegen Lommel. Coach Michiel Jonckheere wil de positieve flow doortrekken en kan opnieuw rekenen op Jonathan Afolabi, al blijft voorzichtigheid geboden.

Zaterdagavond gaat KV Kortrijk op bezoek bij Lokeren. De Kerels wonnen afgelopen weekend met 4-2 in eigen huis van Lommel en zullen deze week opnieuw voor de drie punten strijden.

"We gaan om te winnen", verzekert coach Michiel Jonckheere. "Lokeren is zeker een ploeg met kwaliteiten. Hun tweede helft tegen Club NXT vorig weekend was sterk. Ze hebben een paar goeie spelers, veel goede lopers ook, maar wij moeten de flow en de prestatie van tegen Lommel doortrekken in Lokeren."

Jonckheere wil de lijn doortrekken en benadrukt voorzichtigheid met Afolabi

Jonckheere kan opnieuw rekenen op Jonathan Afolabi. De Ierse spits kampte met een zware achillespeesblessure die hem 252 dagen aan de kant hield. "We moeten hem heel voorzichtig brengen want hij wordt een nuttige speler", zegt de trainer bij de clubmedia.

"Jonathan is een spits met een profiel dat niet veel voorkomt. Hij is heel sterk in de box, is sterk met de rug naar doel, is een uitstekende afwerker. Hij heeft met zijn gestalte présence in de box. Maar hij is fysiek uiteraard nog niet 100% klaar."

Neemt Kortrijk straks de leiding?

SK Beveren speelt niet dit weekend en dus kan Kortrijk bij een zege aan de leiding komen in 1B. "Leider worden is op dit moment van de competitie een symbolische situatie. Maar ik wil graag leider worden want dat zou betekenen dat we de wedstrijd op Lokeren ook hebben gewonnen", besluit Jonckheere.

KV Kortrijk
Michiel Jonckheere

