Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

Club Brugge kwam er in Lissabon niet aan te pas tegen Sporting en verloor het met 3-0, een score die deels het gevolg was van de gedurfde tactiek van coach Nicky Hayen. Hayen liet zijn team hoog drukzetten en probeerde te domineren, maar die aanpak bleek achteraf niet de juiste.

De analisten bij VTM merken op dat het voetbal dat Hayen koos op dit moment te veel risico’s inhield. “Ze hebben een soort voetbal proberen te spelen dat op dit moment te veel gevraagd is", zegt hij bij HLN. "Met heel veel ruimte in de rug van de verdediging, ze stonden bijna op de middellijn zoals Bayern of Barcelona.”

Degryse vond het lovenswaardig, maar slecht uitgevoerd. “Heel de ploeg stond door mekaar. Mechele verdween uit het centrum, Seys was weg van zijn linksachterpositie… Dat werd afgestraft.”

Rik De Mil prijst echter de wil van Club Brugge om dominanter te voetballen. “Club wil constant stappen zetten in de Champions League. Maar dit voetbal vraagt tijd én momenten waarop je fouten maakt. Misschien is dit wel de manier om op langere termijn dominanter te spelen", zegt hij.

Kern van Club Brugge niet sterk genoeg voor dit plan

Frank Boeckx nuanceert dit optimisme: “Daar moet je de kern voor hebben. Als je dat één seizoen probeert, zal het tweede seizoen beter gaan. Alleen… je kan de beste spelers toch niet houden, die vertrekken naar de toppers. Boven je stand denken is moeilijk.”

Lees ook... Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen›Of Club iets meer had kunnen rapen met een meer verdedigende aanpak zullen we natuurlijk nooit weten. Al draaide het plan van Hayen deze keer wel verkeerd uit.