RWDM-coach Frédéric Frans wil het niet onthullen: "Dat gaan we niet aan de buitenwereld verklappen"

RWDM zit in een serieuze dip. De Brusselaars wachten al sinds midden oktober op een overwinning en zitten vast in een negatieve spiraal. Foutjes worden zwaar afgestraft en scoren lukt amper nog.

RWDM doet het dit seizoen echt niet goed. De Brusselaars zitten in een negatieve spiraal en konden al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen. Hun laatste zege dateert al van midden oktober.

"We snakken echter naar een zege", zegt centrale verdediger Madiou Keita bij Het Laatste Nieuws. "Voor onze jonge groep zou dit zeker een mentale boost geven. Tegen Beerschot en Patro Eisden waren we niet de mindere ploeg, maar werd elke keer een foutje genadeloos afgestraft."

Buiten het feit dat foutjes zonder pardon worden afgestraft betaalt RWDM het gebrek aan efficiëntie cash. In zijn jongste vier wedstrijden scoorde de club slechts één keer. Zo kunnen er uiteraard geen matchen gewonnen worden.

Dit jaar speelt RWDM nog vijf matchen: Francs Borains (thuis), RSCA Futures (uit), Olympic Charleroi (thuis), Club NXT (uit) en Club Luik (thuis). Trainer Frédéric Frans heeft een doel gesteld, maar doet er geheimzinning over.

"Hoeveel punten we in die vijf wedstrijden minimaal willen pakken, dat gaan we niet aan de buitenwereld verklappen. We gaan onszelf geen extra druk opleggen. Of ik spelers kan recupereren? Misschien alleen Persyn. Alle andere jongens liggen nog in de lappenmand", aldus Frans bij HLN.