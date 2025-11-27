Thomas Müller heeft mooie woorden voor Vincent Kompany

Thomas Müller is sinds het einde van vorig seizoen geen Bayern-speler meer, maar de Duitser blijft zijn ex-club van dichtbij volgen. Hij gaf zijn mening over de seizoensstart van het Bayern van Vincent Kompany.

Na meer dan 756 wedstrijden voor Bayern München heeft Thomas Müller de Duitse Rekordmeister verlaten voor een avontuur bij de Vancouver Whitecaps in de MLS. Toch blijft hij nauw volgen wat er in Beieren gebeurt.

In een gesprek met RTL was hij vol lof over Vincent Kompany en zijn staf. "Het team is uitstekend samengesteld en de technische staf, met Vincent Kompany, levert uitzonderlijk werk. Het is een plezier om ze te zien spelen."

Thomas Müller blijft positief over Bayern

"Ik heb niet alle wedstrijden gezien, maar mijn indruk is heel goed. Tot nu toe is het fantastisch, en ik hoop dat dat zo blijft", gaat Müller verder.

Hij probeert zijn voormalige ploeg zoveel mogelijk te volgen. "Soms is het niet makkelijk om de wedstrijden te bekijken. Champions League-duels zijn nog te volgen: 21u in Europa is hier middag. Maar meestal trainen we rond 10.30 of 11 uur, wat niet ideaal is."

Lees ook... "Dat heeft momentum veranderd": Kompany analyseert waarom Bayern van Arsenal verloor›"Bundesliga-wedstrijden om 15.30 uur in Duitsland zijn wél bijna onmogelijk live te volgen. Maar ik houd contact met mijn ex-ploegmaats, kijk veel samenvattingen en blijf op de hoogte", besluit de Bayern-legende.