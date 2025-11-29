🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

DAZN heeft zich niet echt populair gemaakt bij de Belgische voetbalfan. Bij een match van Beerschot werd dat pijnlijk duidelijk. Nog in de Challenger Pro League had Kortrijk zaterdag de kans om de leidersplaats te pakken, maar dat mislukte.

Het valt nog maar af te wachten hoe het dispuut tussen de Britse streamingdienst DAZN en de Pro League zal aflopen. Bepaalde voetbalsupporters hebben er hun buik van vol. Dat bleek vrijdag tijdens de wedstrijd Beerschot - Club Luik. In de tribunes verscheen plots een veelzeggend spandoek met daarop: 'F*ck DAZN!' Dit kwam in beeld op, jawel, DAZN. 

Beerschot won overigens met 3-0. In afwachting van de twee zondagmatchen werden er ook zaterdagavond nog vier competitiewedstrijden afgewerkt in de Challenger Pro League. Van deze wedstrijden bieden we u het onderstaande overzicht. 

Lokeren - KV Kortrijk 1-1

Als Kortrijk zou winnen op Daknam, dan sprong het over Beveren naar de leiderplaats in de Challenger Pro League. Lenn De Smet zorgde op aangeven van Ambrose alvast voor 0-1. Dat leek dus de koppositie op te leveren, tot een snoeiharde knal van Brebels toch een punt in Lokeren hield.

Patro Eisden - Jong KAA Gent 2-1

Patro Eisden staat voorlopig weer in de top vier na een thuiszege tegen Jong Gent. Nochtans zorgde Vydysh met een vrijschop op het uur voor de 0-1. Stijn Stijnen bracht daarna Orye op het veld en de invaller deed de partij met twee doelpunten nog kantelen.

RWDM Brussels - Francs Borains 1-3

Het Yves Vanderhaeghe-effect zet zich door bij Francs Borains. Nochtans bracht Usman RWDM Brussels van op de stip op voorsprong. Daarna scoorden de bezoekers echter nog drie keer. Dit is echt niet het seizoen van RWDM.

Lierse - RSCA Futures 1-0

In het duel tussen Lierse en de beloften van Anderlecht viel er slechts één doelpunten. Lierse hield de punten thuis.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
K Beerschot VA

Meer nieuws

Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen Reactie

Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen

23:30
Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

23:00
Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

22:30
Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

21:40
Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

12:15
🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

21:20
Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

21:00
1
Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

20:09
KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

20:30
Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

20:00
Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

19:30
5
Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

19:00
'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

18:30
Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

17:55
'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

18:00
Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Reactie

Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag

17:09
1
Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau" Interview

Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"

17:30
Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

17:00
Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd" Interview

Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"

16:30
Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

16:15
6
Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

16:00
Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

15:30
Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

15:15
2
Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

14:45
Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

15:00
Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx Interview

Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx

14:30
Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

14:15
Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

13:15
Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor" Interview

Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor"

13:30
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

12:45
Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

13:00
🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

12:30
1
'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

12:00
Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

28/11
Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

11:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 15
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-0 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 1-2 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KAA Gent KAA Gent
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-3 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 30/11 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Seraing Seraing 30/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

pief pief over Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja" Jimmmmm Jimmmmm over Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden? w-b forever w-b forever over Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Hét grote toptalent van Anderlecht: "Hij ademt voetbal" azizi azizi over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten patje teppers patje teppers over Zulte Waregem - Cercle Brugge: 1-1 Johnnie Walker Johnnie Walker over Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - STVV: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KRC Genk - OH Leuven: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - La Louvière: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved