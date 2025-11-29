🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

DAZN heeft zich niet echt populair gemaakt bij de Belgische voetbalfan. Bij een match van Beerschot werd dat pijnlijk duidelijk. Nog in de Challenger Pro League had Kortrijk zaterdag de kans om de leidersplaats te pakken, maar dat mislukte.

Het valt nog maar af te wachten hoe het dispuut tussen de Britse streamingdienst DAZN en de Pro League zal aflopen. Bepaalde voetbalsupporters hebben er hun buik van vol. Dat bleek vrijdag tijdens de wedstrijd Beerschot - Club Luik. In de tribunes verscheen plots een veelzeggend spandoek met daarop: 'F*ck DAZN!' Dit kwam in beeld op, jawel, DAZN.

Beerschot - RFC Liege op DAZN aan het kijken en ze hebben ingezoomd op dit 😭😭😭#BEEFCL pic.twitter.com/T6VWEA5ofN — Yang 💙🖤 (@ByronYang99) November 28, 2025

Beerschot won overigens met 3-0. In afwachting van de twee zondagmatchen werden er ook zaterdagavond nog vier competitiewedstrijden afgewerkt in de Challenger Pro League. Van deze wedstrijden bieden we u het onderstaande overzicht.

Lokeren - KV Kortrijk 1-1

Als Kortrijk zou winnen op Daknam, dan sprong het over Beveren naar de leiderplaats in de Challenger Pro League. Lenn De Smet zorgde op aangeven van Ambrose alvast voor 0-1. Dat leek dus de koppositie op te leveren, tot een snoeiharde knal van Brebels toch een punt in Lokeren hield.

Patro Eisden - Jong KAA Gent 2-1

Patro Eisden staat voorlopig weer in de top vier na een thuiszege tegen Jong Gent. Nochtans zorgde Vydysh met een vrijschop op het uur voor de 0-1. Stijn Stijnen bracht daarna Orye op het veld en de invaller deed de partij met twee doelpunten nog kantelen.

RWDM Brussels - Francs Borains 1-3

Het Yves Vanderhaeghe-effect zet zich door bij Francs Borains. Nochtans bracht Usman RWDM Brussels van op de stip op voorsprong. Daarna scoorden de bezoekers echter nog drie keer. Dit is echt niet het seizoen van RWDM.

Lierse - RSCA Futures 1-0

In het duel tussen Lierse en de beloften van Anderlecht viel er slechts één doelpunten. Lierse hield de punten thuis.