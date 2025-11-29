Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

Beerschot zette vrijdagavond een nieuw statement neer in 1B door met 3-0 van Club Luik te winnen. Op het Kiel kregen de bezoekers nauwelijks ademruimte: de thuisploeg domineerde van begin tot eind en maakte in de slotfase het verschil via Vula, Van La Parra en Brahic.

Beerschot-coach Mo Messoudi was na afloop vooral tevreden over het basisdebuut van Gyamfi. “Hij heeft het heel goed gedaan. Hij is al maanden goed bezig, maar heeft wel wat concurrentie met Dagba en Jordanov. Soms is het lang wachten op een kans, maar ik ben blij. Hij heeft het heel goed ingevuld", aldus Messoudi in GvA.

Messoudi was ook opgetogen over het collectieve verhaal achter de nieuwe negen op negen. “Ik heb tegen de groep gezegd dat ze vandaag moesten tonen dat ze er staan en dat we die stap kunnen zetten naar de eerste twee en iets dichterbij kunnen kruipen. En dat we vooral thuis een statement kunnen maken, en ik denk dat we vandaag getoond hebben dat de groep scherp was.”

Invallers Beerschot maken het af

In de openingshelft had Beerschot volgens hem al meer afstand kunnen nemen. “We toonden heel veel dominantie en gaven heel weinig weg, op één schot na denk ik. Dan is het jammer dat je maar 1-0 de rust ingaat. Ik heb heel veel goede zaken gezien.”

Ook het spel na de pauze stemde hem tevreden. “In de tweede helft zijn we geduldig gebleven ondanks dat het publiek ons thuis naar voor wil stuwen. Dat is niet ons spel. We moeten rustig blijven voetballen en dan komen die momenten. We moeten daar thuis mee omgaan.”

De coach prees ten slotte opnieuw de impact van zijn invallers. “We maken de 3-0 en dat pleziert mij. Het is Ryan Sanusi die de bal verovert, Wright-Phillips aanspeelt en Ensar Brahic die het afmaakt. Drie invallers. Dat is al vaak geweest dit jaar en dat kan je als trainersstaf alleen maar toejuichen. Dat doet me plezier.”