Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

Belgische trainers laten in het buitenland net op tijd zien wat ze in hun mars hebben. Philippe Clement en Sébastien Pocognoli hebben bij hun respectievelijke clubs mooie stuntzeges behaald.

Bij Pocognoli springt dat nog het meest in het oog, gezien het kaliber van de tegenstander. Het Monaco van Pocognoli kreeg immers PSG over de vloer. Monaco kon dat duel niet bepaald met veel vertrouwen aanvatten. Het had de vorige drie competitiematchen in de Ligue 1 verloren en leed in de Champions League puntenverlies bij Pafos.

De supporters hadden er stilaan genoeg van. Een stuntzege tegen de ploeg uit het grote Parijs was net wat ze nodig hadden. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar Minamino zette Monaco halfweg de tweede helft wel op de juiste weg. Door de uitsluiting van Kehrer werd het nog bibberen, waarna Pocognoli de doelpuntenmaker wisselde voor de debuterende Paul Pogba.

PSG mogelijk leider af

Monaco was deze keer niet van plan om doelpunten weg te geven: het behoudt de aansluiting met de subtop in de Ligue 1. PSG daarentegen zou wel eens leider af kunnen zijn, als eerste achtervolger Marseille later vanavond de punten thuishoudt tegen Toulouse. Zondag kan ook nog RC Lens overigens nog over PSG springen.

In The Championship, de Engelse tweede klasse, heeft Philippe Clement zijn eerste zege beet als trainer van Norwich City. Norwich won tegen QPR, dat tien plaatsen hoger staat in de rangschikking. Dat mag dus toch ook wel als een stunt omschreven worden. Na het openingskwartier stond het 1-1, maar een owngoal bracht Norwich opnieuw op voorsprong. Enkele minuten later was het al 3-1.

Clement kon dus een eerste keer vieren, maar er ligt voor hem nog meer dan genoeg werk op de plank. De achterstand op plaatsen 21 en 22 bedraagt nog altijd vier punten. Het was dus echt wel een broodnodige zege.