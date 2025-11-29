Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren komt steeds meer boven water bij Olympique Marseille. Onze landgenoot valt in de smaak bij trainer Roberto De Zerbi, bleek uit een persconferentie.

Vermeeren mocht deze week in de basis starten in de Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United. Hij gaf zijn visitekaartje af tegen de Magpies en heerste op het middenveld zoals hij ook deed bij Antwerp.

De volgende stap voor Vermeeren lijkt nu een definitieve basisplaats afdwingen in Zuid-Frankrijk. Voorlopig moet hij het stellen met elf optredens dit seizoen, waarvan zeven keer in de basis. Onze landgenoot lijkt klaar voor de volgende stap bij Marseille, dat hem huurt van RB Leipzig.

De Zerbi is gek van Vermeeren

Coach Roberto De Zerbi was op een persconferentie alvast lovend, weet Foot Mercato. De Italiaan vindt dat Vermeeren perfect bij zijn spel past. "Hij is de ideale middenvelder voor het spel dat ik wil spelen", klonk het zelfs stellig.

"Als trainer moet ik de speler coachen zodat hij vooruitgang kan boeken, zodat hij kan geven wat hij nu doet en wat hij eerder miste. Hij heeft bijna 25 kilometer gelopen in twee wedstrijden. Hij heeft dit jaar in Marseille nodig", ging De Zerbi verder.

Marseille kampeert momenteel op de tweede plek in de Ligue 1. Het staat twee punten achter koploper PSG en speelt zaterdagavond tegen Toulouse. Dat is de nummer tien in Frankrijk. Krijgt Vermeeren dan opnieuw zijn kans in de basis?