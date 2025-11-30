🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

Maxim De Cuyper zet zijn ontwikkeling bij Brighton voort en trof raak tegen Matz Sels. Senne Lammens moest een doelpunt incasseren, maar Manchester United keerde de situatie om tegen Crystal Palace.

De Cuyper kan tevreden terugkijken op zijn keuze om deze zomer naar Brighton te trekken. De jonge Belg maakt zichtbaar progressie en bevestigt steeds meer zijn plaats in de Engelse competitie. Tegen Nottingham Forest kwam hij Matz Sels opnieuw tegen, wat zorgde voor een rechtstreeks duel tussen twee Rode Duivels.

Hij kreeg opnieuw een basisplaats, dit keer in een ongewone rol als linkervleugelspeler. Die nieuwe positie hield hem niet tegen, integendeel. Met veel vrijheid in de aanval groeide zijn vertrouwen tijdens de wedstrijd. Toen de bal in het strafschopgebied belandde, stond De Cuyper goed opgesteld en aarzelde niet om uit te halen. Zijn schot met rechts was te krachtig voor Sels.

De keuze van coach Sean Dyche bleek juist. Dankzij De Cuyper kreeg het team meer dynamiek. Stefanos Tzimas besliste de wedstrijd twee minuten voor het einde. Brighton stijgt zo naar de vijfde plaats met 22 punten, net achter Chelsea.

En Senne Lammens?

In een andere wedstrijd van de namiddag trok Manchester United naar Crystal Palace. De thuisploeg kwam op voorsprong via een strafschop van Jean-Philippe Mateta, die Lammens op het verkeerde been zette.

De tweede helft verliep anders. Joshua Zirkzee, ex-speler van Anderlecht, bracht United terug in de wedstrijd. Kort daarna bezorgde Mason Mount de Mancunians de voorsprong. Het werd een 1-2-overwinning die de ploeg van Ruben Amorim goed kan gebruiken.