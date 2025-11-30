Voormalige speler van Anderlecht en Rode Duivels bezig aan een wel heel opvallend avontuur in Italië

Als je een verleden bij Anderlecht en de Rode Duivels hebt, blijf je altijd een interessant figuur om op te volgen. De voetbalcarrière van Luis Oliveira is inmiddels wel al bijna vijftien jaar voorbij.

In België maakte Luis Oliveira vooral indruk bij Anderlecht. Zijn 47 doelpunten in 141 wedstrijden voor de Mauves openden voor hem de deur naar Cagliari, en later Fiorentina, dat 7 miljoen euro had betaald. Een mooi bedrag in 1996. Ook bij Fiorentina maakte de Braziliaanse Belg indruk met zijn doelpunten. Zijn prestaties in de Serie A leverden hem 31 selecties op bij de Rode Duivels.

Op het WK van 1998 vormde hij ons spitsenduo samen met Luc Nilis. Het moet wel gezegd worden dat Oliveira Italië nooit meer heeft verlaten nadat hij het Zuid-Europese land ontdekte. De voormalige Anderlecht-speler speelde tot 2001 in de Serie A en passeerde tot 2011 nog in de lagere reeksen. Daarna begon hij aan zijn trainerscarrière.

Actief in het vrouwenvoetbal

Nadat hij zich omschoolde tot trainer ging Luis Oliveira bij bescheiden, lokale Italiaanse teams aan de slag. Sinds begin deze maand leunt hij wel dichter aan bij het nationale niveau, maar dan in het vrouwenvoetbal. Hij heeft de uitdaging aangenomen om de vrouwenploeg van Venetië te trainen in de Serie B van het Italiaanse vrouwenvoetbal.

Eén ding is duidelijk: er ligt heel veel werk op de plank. Veneitë bevindt zich momenteel immers in de degradatiezone. Van een shockeffect na de aanstelling van Oliveira is nog helemaal geen sprake. Zijn ploeg heeft namelijk drie nederlagen op rij geleden. Het meest recente duel werd zelfs verloren met zware 0-7-cijfers.

Dat is niets om vrolijk van te worden. We wensen hem alvast toe dat hij zulke afstraffingen in de toekomst kan vermijden. Benieuwd of de 56-jarige Luis Oliveira binnenkort het tij kan keren, samen met de dames van Venetië.