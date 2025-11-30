"Zal zich een leuk autootje kunnen veroorloven": Boskamp is resoluut over Genkspeler

Johan Boskamp gaf in Het Belang van Limburg zijn visie op de prestaties van KRC Genk en sprak daarbij opvallend positief over jong talent Kos Karetsas.

Europese prestaties tegenover competitie

Genk laat dit seizoen betere resultaten zien in Europa dan in de Belgische competitie. Analist Johan Boskamp koppelde dat verschil aan de druk die in eigen land zwaarder weegt. “In Europa lijken ze meer bevrijd te voetballen”, vertelt hij aan de krant.

Volgens hem komt dat vooral tot uiting bij Karetsas, die zich in internationale wedstrijden nadrukkelijk liet zien. “Die kleine Kos al zeker. Jeezes, wat ging die bal er lekker in!”, vertelt de Nederlander.

De jonge aanvaller kende een bijzondere week. Op woensdag behaalde hij zijn rijbewijs en een dag later scoorde hij een knap doelpunt in de Europese wedstrijd tegen Basel. Het illustreert hoe snel zijn carrière zich ontwikkelt en hoe hij zich op het hoogste niveau manifesteert.

Boskamp over talent en beloning

Boskamp benadrukte dat Karetsas door zijn prestaties ook buiten het veld voordelen zal ervaren. “En hij zal zich ook wel een leuk autootje kunnen veroorloven. Het is hem gegund hoor.” Daarmee gaf hij aan dat succes op jonge leeftijd gepaard gaat met financiële mogelijkheden die hijzelf destijds niet kende.

