Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

Manchester City wil zich in januari versterken. Met stip aangeduid op de verlanglijst van Pep Guardiola: Antoine Semenyo.

Arsenal FC lijkt dit seizoen dé gedoodverfde titelfavoriet in de Premier League. Liverpool FC laat het afweten, terwijl ook Manchester City nog niet helemaal terug op het niveau van weleer is.

Al gelooft Pep Guardiola - de achterstand van The Citizens op The Gunners bedraagt vijf punten - dat de titel een realistische ambitie is. Mits enkele gerichte versterkingen weliswaar…

Smaakmaker én sterkhouder

The Times weet dat Antoine Semenyo helemaal bovenaan de verlanglijst van de Catalaan prijkt. De 25-jarige flankaanvaller is bij AFC Bournemouth uitgegroeid tot smaakmaker én sterkhouder.

Al lijkt het niet evident om Semenyo in januari los te weken. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 32-voudig Ghanees international op 55 miljoen euro, maar voor dat bedrag gaat Bournemouth niet overstag gaan.

Afkoopsom van 74 miljoen euro

Manchester City zal de afkoopsom van 74 miljoen euro moeten ophoesten om Semenyo los te weken. Ter vergelijking: The Cherries betaalden in 2023 amper tien miljoen euro om de flankaanvaller op te halen bij Bristol City.