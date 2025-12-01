Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

Marc Brys is niet langer de bondscoach van Kameroen. Het einde van het meest turbulente hoofdstuk van zijn trainerscarrière is een feit. Of krijgen we een zoveelste plotwending?

Kameroen heeft vandaag de selectie voor de Afrika Cup bekend gemaakt. Al valt er iets héél erg op aan het einde van de lijst.

Marc Brys is niet langer de bondscoach van Kameroen. Onze landgenoot is door Samuel Eto'o ontslagen.

David Pagou - vandaag aan de slag als de coach van Coton Sports - neemt het roer over. Op die manier komt voor Brys een einde aan een héél turbulent hoofdstuk uit zijn carrière.

Kameroen verloor slechts twee keer onder de leiding van Brys. Het verlies tegen Congo - en het feit dat Kameroen zich niet kon kwalificeren voor het WK - kostte onze landgenoot de kop. Of toch niet?

Of komt er nog een plotwending?

Al blijft het afwachten of Brys ook effectief ontslagen is. Eto'o hakte deze knoop door, terwijl de bondscoach werd aangenomen door het Kameroense Ministerie van Sport. Komt er nog een plotwending? Marc Brys is alleszins zelf niét op de hoogte van zijn ontslag...