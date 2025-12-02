Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

Het televisiecontract van het Belgische voetbal is uitgedraaid op een soap. Maar waarom waren de klassieke telecomoperatoren niet bereid om centen op tafel te leggen? En waarom trekt DAZN de stekker uit het stopcontact?

De voorbije maanden waren een regelrechte soap als het over het Belgische televisiecontract gaat. DAZN haalde de televisierechten voor de periode van 2025 tot 2030 binnen. Kostenplaatje: een slordige 84 miljoen euro per jaar, te betalen in maandelijkse schijven.

Het plan van DAZN was dan ook duidelijk. De koek verdelen onder de klassieke operatoren - de voorbije jaren was het Belgisch voetbal te zien bij onder meer Telenet, Orange, Proximus en VOO.

Waarom kreeg DAZN de televisierechten niet verdeeld?

Die klassieke operatoren betaalden uiteindelijk minder voor de televisierechten. We hoeven er echter geen tekening bij te maken dat het totale plaatje voor DAZN wél groen kleurde.

Bovendien klopte DAZN zich enkele maanden geleden nog op de borst. De Amerikaanse gigant was erin geslaagd om de tender binnen te halen én zo'n tien procent minder te betalen dan de vorige periode.

Verlieslatend

Het draaide echter anders uit dan voorzien. DAZN had er géén rekening mee gehouden dat de klassieke operatoren niet van plan waren om een bedrag in dezelfde lijn te betalen.

Telenet, Proximus en Orange hadden de rekening gemaakt. De klassieke operatoren maakten de voorbije jaren namelijk verlies om het voetbalcontract.

Voetbal als lokmiddel

Waarom ze dan betaalden? Simpel: het voetbal was een lokmiddel om hun producten te slijten en klanten te binden. En dat is de voorbije tijd veranderd. Steeds minder mensen zijn geneigd om te betalen voor kabeltelevisie en kiezen voor streamingdiensten.

De klassieke operatoren hadden geen zin om binnen vijf jaar leeggezogen achter te blijven. Hun vraag naar DAZN was duidelijk: Telenet, Orange en Proximus wilden break-even draaien. Maar daar had DAZN dan weer geen oren naar…