🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

KRC Genk startte maandag een campagne ten voordele van de Warmste Week. Met een video gaf de club het officiële startschot voor een reeks initiatieven die dit jaar in het teken staan van onzichtbare ziektes.

Campagne en maatschappelijke betrokkenheid

CEO Luc Hooybergs benadrukte het belang van de actie. “De Warmste Week vindt dit jaar plaats in onze eigen stad”, klinkt het in een bericht van de club aan onze redactie. “Voor KRC Genk is dat een uitnodiging om de verantwoordelijkheid als Limburgs merk ten volle op te nemen.”

Onzichtbare ziektes raken veel meer mensen dan we denken. “Met deze campagne wil de club zichtbaar maken wat vaak verborgen blijft. De keuze voor dementie is bewust: het is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land en een aandoening die bij voetballers vaker voorkomt dan bij anderen.”

Vandaag zet het volledige personeel zich in voor bewoners van woonzorgcentra in Limburg. Twee dagen later schuift de cast van Restaurant Misverstand, samen met Dieter Coppens, aan voor een speciaal diner en woont men de bekerwedstrijd tegen Anderlecht bij.

De Warmste Wedstrijd

Het hoogtepunt van de campagne volgt op 14 december. Dan wordt de competitiewedstrijd tegen KV Westerlo omgedoopt tot De Warmste Wedstrijd. Het eerste elftal speelt in een speciaal ontworpen shirt waarin de logo’s van de partners onzichtbaar zijn gemaakt, als verwijzing naar dementie. Ook Jong Genk en de KRC Genk Ladies dragen dat weekend dit tenue.

Voorafgaand aan de wedstrijd nemen bestuur en directie plaats in de fanzone om supporters te bedienen. In de business area wordt Het Warmste Diner georganiseerd. Daarnaast stelt de spelersgroep persoonlijke items beschikbaar die na afloop worden geveild.

Partners en extra initiatieven

De belangrijkste partners van de club worden nauw betrokken. CEO’s van grote sponsors poseren in het speciale shirt en koppelen er eigen projecten aan. Supporters kunnen handwarmers kopen van partner Wilms of deelnemen aan een aangepaste versie van de Container Cup van H.Essers. Beobank richt een ‘warmste tribune’ in en schenkt per ticket tien euro aan de Warmste Week. Starcasinotv verdeelt voorafgaand aan de wedstrijd drieduizend hoodies in de fanzone.

Limited edition shirts

De gedragen wedstrijdshirts worden na afloop gesigneerd en geveild. Daarnaast komen 500 exclusieve exemplaren in verkoop via de webshop van de club. Deze shirts worden door Nike geschonken en de opbrengst gaat volledig naar het goede doel.