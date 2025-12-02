Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard de Liège heeft gereageerd op recente berichtgeving over het bezoek van mogelijke investeerders. De club benadrukt dat de situatie enkel betrekking heeft op interesse en dat er geen verdere stappen zijn gezet.

Bezoek en eerste duiding

Op 21 en 22 november brachten kandidaat-investeerders een bezoek aan Standard. De club maakte duidelijk dat dit niet meer betekent dan een uiting van belangstelling. “De Raad van Bestuur van Standard de Liège wenst in dit verband te benadrukken dat uit dit bezoek niets anders mag worden afgeleid dan de belangstelling van deze personen voor een eventuele overname van de club”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

Voorwaarden voor verdere stappen

De clubleiding gaf aan dat verzoeken van geïnteresseerden voorlopig niet worden ingewilligd. “Aan hun verzoek (zoals aan andere) zal geen gevolg worden gegeven zolang er geen duidelijkheid is, niet alleen over hun financiële draagkracht, maar ook en in de eerste plaats over de volledige overeenstemming met de regels inzake compliance enerzijds en de principes die ten grondslag liggen aan de projecten van onze club anderzijds.”

Hiermee wordt duidelijk dat Standard strikte voorwaarden hanteert alvorens gesprekken te openen. De Raad van Bestuur maakte tevens duidelijk dat er geen publieke communicatie zal volgen zolang er geen exclusieve onderhandelingen zijn gestart.

“De leiding van Standard de Liège is niet van plan te communiceren over het lopende proces zolang er geen exclusieve en op voorhand als definitief te beschouwen onderhandeling is aangevat”, gaat het statement verder.

Ondanks dit beleid achtte de club het noodzakelijk om een verklaring uit te brengen. “Zij hebben het echter belangrijk geacht deze mededeling te verspreiden gezien de in de pers verschenen berichten”, besluit men bij de Rouches. De berichtgeving in de media maakte een formele reactie volgens de clubleiding onvermijdelijk.