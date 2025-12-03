"En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos

Van alle commentatoren is Sierd De Vos misschien wel de meest legendarische. De Nederlander is al sinds jaar en dag bijzonder bekend om zijn geniale uitspraken. Nu maken de supporters zich wel zorgen om de man.

De Vos is ondertussen al een eind in de zestig en zou volgens sommige supporters en voetbalkijkers zijn enthousiasme kwijt zijn. Hier en daar wordt zelfs al geroepen om hem op pensioen te sturen.

Het lijkt er inderdaad op dat de laatste maanden Sierd De Vos veel minder enthousiast is. Of dat komt door dingen die hem zijn opgelegd door zijn bazen, dan wel dat hij zelf een beetje uitgeblust is? Dat weten we niet.

Grote en lange carrière van Sierd De Vos

De Vos werkte voor onder meer de NOS, de Tros, Canal+, Talpa, EA TV en Sport 1. Nu lijkt hij stilaan aan het einde van zijn carrière te komen, ook al blijft hij nog steeds een vat vol verhalen en wijsheden.

Ik zit nu dus #rmabar op #ziggosport te kijken waar Sierd de Vos commentaar geeft met een stem alsof hij bij een uitvaart zit. Dat die man nog wordt ingezet is onbegrijpelijk. — wilfred (@wilfredvleeuwen) October 26, 2025

Sierd is toe aan pensioen. Haaland die hij Bernardo Silva noemt. Tchouameni die hij Ake noemt. Moet niet gekker worden😂 — Harryking (@Harryki56954459) February 11, 2025

In het verleden maakte hij meermaals indruk met bijzondere uitspraken. Zo genoot hij ooit van een vechtpartij tussen Barcelona en Real Madrid, maakte hij eens raketgeluiden toen Rakitic een wonderlijk doelpunt maakte, …

Ook bij de jeugd is De Vos nog steeds populair. Diverse van zijn leuke uitspraken uit het verleden blijven een eigen leven leiden op de sociale media. We geven u graag een bloemlezing mee.