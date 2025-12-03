De derde helft "En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos

"En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Van alle commentatoren is Sierd De Vos misschien wel de meest legendarische. De Nederlander is al sinds jaar en dag bijzonder bekend om zijn geniale uitspraken. Nu maken de supporters zich wel zorgen om de man.

De Vos is ondertussen al een eind in de zestig en zou volgens sommige supporters en voetbalkijkers zijn enthousiasme kwijt zijn. Hier en daar wordt zelfs al geroepen om hem op pensioen te sturen.

Het lijkt er inderdaad op dat de laatste maanden Sierd De Vos veel minder enthousiast is. Of dat komt door dingen die hem zijn opgelegd door zijn bazen, dan wel dat hij zelf een beetje uitgeblust is? Dat weten we niet.

Grote en lange carrière van Sierd De Vos

De Vos werkte voor onder meer de NOS, de Tros, Canal+, Talpa, EA TV en Sport 1. Nu lijkt hij stilaan aan het einde van zijn carrière te komen, ook al blijft hij nog steeds een vat vol verhalen en wijsheden.

In het verleden maakte hij meermaals indruk met bijzondere uitspraken. Zo genoot hij ooit van een vechtpartij tussen Barcelona en Real Madrid, maakte hij eens raketgeluiden toen Rakitic een wonderlijk doelpunt maakte, …

@mehdi_inside Part 202 / El Clásico met Sierd de Vos🤣 #sierddevos #fcbarcelona #elclassico #voetbal #fyp ♬ original sound - Mehdi Inside

Ook bij de jeugd is De Vos nog steeds populair. Diverse van zijn leuke uitspraken uit het verleden blijven een eigen leven leiden op de sociale media. We geven u graag een bloemlezing mee.

@vosdesierd Sierd de vos op het WK in Brazilië #elsierd #sierddevos ♬ origineel geluid - Sierd de Vos
@firat___bulut Zingende SierddeVos😜🤣😂😅🔥#grappig#humor#voetbal#zingen#oudebeelden#viral#foryoupage#blijftlachen ♬ origineel geluid - Bullito
@vosdesierd Sierd de Vos over het beroemde karretje #elsierd #ziggo #sierddevos ♬ origineel geluid - Sierd de Vos
@mehdi_inside Part 201 / Arda SuperTurk 🤣 #sierddevos #ardaturan #turk #voetbal #grappig ♬ original sound - Mehdi Inside
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Athletic de Bilbao
Barcelona

Meer nieuws

Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

18:40
Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

18:25
1
Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

18:20
FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

18:00
Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

17:40
Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

14:00
6
Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

17:30
Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

17:00
Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

16:30
1
Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

16:15
Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

16:00
2
Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

15:30
7
Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

15:00
Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

14:40
'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

14:20
10
RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

13:45
Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

13:15
Twijfels over Rashford: FC Barcelona denkt aan voormalige Club Brugge-speler én Rode Duivel

Twijfels over Rashford: FC Barcelona denkt aan voormalige Club Brugge-speler én Rode Duivel

10:30
Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:30
1
Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

13:01
2
'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

12:40
2
Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

12:20
8
Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

12:00
3
LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

11:15
Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

11:23
LIVE: Club Brugge onder spanning op zoek naar doelpunten in Leuven, met derde keeper in eigen doel

LIVE: Club Brugge onder spanning op zoek naar doelpunten in Leuven, met derde keeper in eigen doel

10:45
Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

11:00
LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

10:10
KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters Reactie

KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters

09:45
"Ik heb met hem gesproken": deze opvallende club greep afgelopen zomer naast Kevin De Bruyne

"Ik heb met hem gesproken": deze opvallende club greep afgelopen zomer naast Kevin De Bruyne

10:00
"Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

"Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

09:15
1
Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

09:30
Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

09:00
1
Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30
4
Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

08:40
3
🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 19
Barcelona Barcelona 3-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 19:00 Real Madrid Real Madrid
Girona FC Girona FC 10/01 Osasuna Osasuna
Levante Levante 10/01 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 10/01 Celta De Vigo Celta De Vigo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10/01 Real Mallorca Real Mallorca
Real Oviedo Real Oviedo 10/01 Real Betis Real Betis
Getafe Getafe 10/01 Real Sociedad Real Sociedad
Valencia CF Valencia CF 10/01 Elche CF Elche CF
Villarreal Villarreal 10/01 Alaves Alaves

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer El Pulga El Pulga over Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar Nelvafrel Nelvafrel over Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege Artevelde Artevelde over Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over OH Leuven - Club Brugge: - Andreas2962 Andreas2962 over Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK Impala Impala over Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk Andreas2962 Andreas2962 over Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert komt wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved