Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

De jonge spits Nicolò Tresoldi van Club Brugge staat volop in de belangstelling van een aantal teams uit het buitenland. Hij werd al onder meer gelinkt aan Como, terwijl ook AC Milan steeds luider klinkt als mogelijke toekomstige club.

Tresoldi werd pas in de zomer van 2025 overgenomen van Hannover 96. Club Brugge betaalde voor hem een transfersom van ongeveer 7,5 miljoen euro, ook al had hij volgens Transfermarkt een marktwaarde van 9 miljoen euro op dat moment.

De aanvaller uit 2004 tekende meteen een langdurig contract tot 2029. In Duitsland had hij zich al laten opmerken met zeven doelpunten en drie assists in de tweede Bundesliga. Club Brugge zag in hem een talentvolle centrumspits en gaf hem snel speelminuten in de Jupiler Pro League.

De voorbije weken werd hij al gelinkt aan ploegen uit Duitsland, Engeland en Italië. In dat laatste land zijn Como en AC Milan de meest concrete pistes.

Gaat Tresoldi snel Club Brugge verlaten voor AC Milan?

Zeker die laatste ploeg wordt in de Italiaanse media steeds nadrukkelijker genoemd. Temeer het ook de favoriete ploeg van Tresoldi zelf is. En dus gaan de geruchten steeds harder.

De laatste topschutter van Club Brugge was Carlos Bacca, en die ging daarna naar Milan. "Ik kijk naar alle wedstrijden van Milan. Of er iets speelt? Ik weet van niets en ik focus op Club Brugge, misschien is mijn makelaar met iets bezig", klinkt het bij Diretta.it.