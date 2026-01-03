Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Lorenz Lomme
| 1 reacties
Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Mandela Keita maakt indruk in de Serie A bij Parma. Krijgt Belgische middenvelder in de toekomst (opnieuw) zijn kans bij de Rode Duivels?

Mandela Keita legt de criticasters het zwijgen op bij Parma. Sinds zijn vertrek bij Antwerp in augustus 2024 is de Belgische middenvelder uitgegroeid tot een vaste pion bij de Italiaanse club.

Zaterdagavond speelde Keita een dijk van een wedstrijd op het middenveld tegen Sassuolo. Hij werd uitgeroepen tot man van de match met 94% van zijn passes die aankwamen, ondanks dat Parma op een gelijkspel bleef steken. Zijn fysieke impact en spelinzicht zorgen voor stabiliteit op het middenveld van Parma

Doel: Rode Duivels?

Keita kwam sinds oktober 2023 niet meer in actie voor de Rode Duivels. Hij mocht toen invalllen in een EK-kwalificatiwedstrijd in en tegen Oostenrijk onder toenmalig bondscoach Domenico Tedesco. Daarna verdween de speler echter van de rader bij de Rode Duivels.

Als Keita zo blijft spelen, dan zit bondscoach Rudi Garcia mogelijk met een extra dossier dat aandacht verdient voor het WK van 2026. Keita speelt vaak, is in vorm en is een rustpunt bij zijn team.

In maart spelen de Rode Duivels vriendschappelijk tegen Mexico en de VS. Dat worden de laatste testen voordat Garcia zijn definitieve selectie bekendmaakt voor het toernooi. Met of zonder Keita?

1 reacties
