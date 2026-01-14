Lionel Messi heeft het grootste contractvoorstel ooit geweigerd. Al Ittihad Club had zo maar eventjes 1,4 miljard euro voor hem in een kluis liggen.

Lionel Messi verlengde onlangs zijn contract bij Inter Miami tot medio 2028. De kans dat De Vlo ooit in Saoedi-Arabië zal voetballen wordt op die manier héél klein.

Al Ittihad Club was enkele jaren geleden concreet. "Toen zijn contract bij PSG ten einde was heb ik Messi gecontacteerd", is Anmar Al Haili transparant in de Saoedische media. "Ik heb hem toen 1,4 miljard euro aangeboden om bij ons te komen voetballen."

1,4 miljard (!) euro

De Vlo legde het gigantische voorstel naast zich neer. "Hij weigerde omdat zijn familie een verhuis niet zag zitten. Al had ik op een bepaald moment het gevoel dat hij zelf wél overtuigd was. Ik respecteer hem dan ook omdat hij familie heeft gekozen boven geld."

De voorzitter van Al Ittihad laat de deur nog steeds wagenwijd openstaan voor de komst van de Argentijn. "Ik bied hem met plezier een contract aan waarmee hij zoveel kan verdienen als hij zelf wil en voor zo lang als hij dat wil. Zelfs levenslang."

"Op economisch vlak zou ik er geen voordeel aan doen om Messi bij Al Ittihad te zien voetballen", besluit Al Haili. "Maar het zou een feest zijn om de beste speler in de geschiedenis van het voetbal hier te hebben. Daarvoor wil ik het doen."