Lorenz Lomme
2 reacties
"Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli
Foto: © photonews

Mandela Keita leverde woensdagavond een sterke prestatie af met Parma op het veld van Napoli. De 1-voudige Rode Duivel bevestigt zo zijn opmars in de Serie A.

Mandela Keita vertrok aan het begin van het seizoen 2024-2025 bij Antwerp en werd al snel een vaste waarde bij Parma. In zijn eerste seizoen speelde de middenvelder alle wedstrijden, maar werd hij vaak gewisseld.

Sindsdien heeft de 23-jarige speler veel vooruitgang geboekt en speelt hij nu een belangrijke rol op het middenveld van Parma. Woensdagavond bij Napoli stond hij opnieuw in de basis.

Keita liet in die partij een sterke indruk na. "Einde van de eerste helft. Een goed Parma, vooral verdedigend. Monumentale Mandela Keita, geef hem een standbeeld", grapte een supporter tijdens de rust zelfs op X.

Napoli loopt averij op in titelstrijd

Keita was opnieuw op de afspraak en hield Napoli met Parma op een scoreloos gelijkspel. Een resultaat dat de titelkansen van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, die nog steeds geblesseerd zijn, een knauw geeft.

Rivaal Inter won dan weer met het kleinste verschil van Lecce. Dat heeft nu zes punten voorsprong op AC Milan en Napoli. De Rossoneri spelen donderdag nog tegen Como.

