De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

Jari De Busser blijft verbazen in penaltyreeksen bij Go Ahead Eagles. De Belgische doelman besliste voor de derde bekerwedstrijd op rij een strafschoppenserie in het voordeel van zijn ploeg.

In de achtste finale tegen Heracles Almelo kwam het opnieuw tot strafschoppen na een late gelijkmaker. Alle aandacht ging meteen naar De Busser, die intussen een stevige reputatie heeft opgebouwd als penaltykiller.

Zijn strafschoppenverhaal begon al eind vorig seizoen in de bekerfinale tegen AZ. Toen stopte hij twee penalties en bezorgde hij Go Ahead Eagles de eerste KNVB-beker uit de clubgeschiedenis.

Ook dit seizoen blijft hij uitblinken. In een eerdere bekerronde tegen Roda JC pakte De Busser twee strafschoppen, terwijl een derde op de lat belandde.

Jari De Busser werd slechts vier keer in dertien pogingen geklopt

Tegen Heracles deed hij daar nog een schepje bovenop. Met hulp van een lijstje op zijn bidon stopte hij liefst drie strafschoppen, terwijl nog eentje op de paal eindigde.


De cijfers zijn ronduit opvallend. In zijn laatste drie penaltyreeksen werden dertien strafschoppen op De Busser genomen: zeven gestopt, twee op het aluminium en slechts vier gingen binnen. Een bizarre statistiek.

