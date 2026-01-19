OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

De clubleiding van AZ de samenwerking met hoofdtrainer Maarten Martens per direct beëindigd. De recente tegenvallende uitslagen waren de spreekwoordelijke druppel.

Beslissing van de clubleiding

AZ meldt via zijn officiële kanalen dat de prestaties in de competitie onvoldoende vooruitgang toonden. De directie benadrukt dat de ploeg meer mogelijkheden heeft dan zichtbaar werd in de voorbije weken.

Martens werkte ruim vier jaar binnen de club, eerst bij Jong AZ en later bij de A-kern. Zijn periode als hoofdtrainer begon begin 2024. Onder zijn leiding bereikte AZ vorig seizoen zowel de knock‑outfase van de Europa League als de nationale bekerfinale.

Reactie van Martens en opvolging

Martens laat weten dat het ontzettend jammer is en dat hij enorm teleurgesteld is momenteel, zo klinkt in een mededeling aan onze redactie.

Hij blikt terug op een periode waarin volgens hem dagelijks intensief werd gewerkt met staf en spelers. Hij benadrukt dat de groep steeds naar het hoogst haalbare streefde.

De club bevestigt dat Leeroy Echteld het seizoen zal afronden als hoofdtrainer. Hij komt over van Jong AZ, waar hij de voorbije twee jaar actief was en meewerkte aan een puntenrecord in de Keuken Kampioen Divisie.





Daarnaast was hij assistent bij Jong Oranje en eerder al jarenlang verbonden aan AZ. Echteld start vandaag al in zijn nieuwe functie binnen de club.