Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

Kylian Mbappé blijft indruk maken, niet alleen bij fans en analisten, maar ook bij voormalige sterren. De Franse aanvaller is dit seizoen op dreef met 11 doelpunten in de Champions League en al 21 in de Liga.

Ook Eden Hazard heeft een duidelijke mening over de sterspeler van PSG. De voormalige Rode Duivel gelooft dat Mbappé dit jaar grote prijzen kan winnen.

“De Ballon d’Or? Ik denk dat hij hem zal krijgen", zei Hazard in een interview met Téléfoot, duidelijk overtuigd van Mbappé’s kwaliteiten.

Volgens Eden Hazard wint Kylian Mbappé de Gouden Bal

Hazard benadrukt echter dat individuele successen alleen niet genoeg zijn. Voor de ultieme erkenning moet Mbappé ook op collectief vlak resultaten boeken.

“Hij zal de Champions League en La Liga moeten winnen en diep moeten geraken op het WK", voegde Hazard toe. “Maar persoonlijk maak ik me geen zorgen om hem.”



Voor Hazard is het duidelijk: Mbappé is niet alleen een van de beste spelers van dit moment, maar hij kan zijn team ook naar prijzen stuwen.