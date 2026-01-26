Slecht nieuws voor Sébastien Pocognoli: dubbele domper voor Monaco

Wout Faes is geblesseerd en zal meerdere weken afwezig zijn. Sébastien Pocognoli weet wat er met zijn verdediger aan de hand is en zal zijn plannen moeten herzien.

Slecht nieuws over de defensie van AS Monaco. Volgens Canal+ zal Sébastien Pocognoli de komende weken twee vaste basisspelers moeten missen.

🤕 Eric Dier et Wout Faes seront absents pour plusieurs semaines suite à leur sortie sur blessure face au Havre. Ils manqueront par conséquent l'ultime journée de Ligue des champions mercredi prochain. pic.twitter.com/cAN32gjQH8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 25, 2026

Slecht nieuws voor Faes

Wout Faes, die net overkwam van Leicester, had weinig geluk op verplaatsing bij Le Havre. De Rode Duivel verstuikte zijn enkel voor het halfuur. De verdediger was gehaald om de defensie uit de nood te helpen, maar belandt nu zelf in de lappenmand.

Het andere slechte nieuws betreft Eric Dier, die eveneens voor meerdere weken buiten strijd is. Met deze twee afwezigen is de defensie zwaar uitgedund. De puzzel wordt bijzonder lastig voor Pocognoli.

Gezien deze situatie heeft de Belgische coach geen andere keuze. Hij zal moeten putten uit het opleidingscentrum en de jonge spelers in het diepe moeten gooien.





De club uit het prinsdom zal de tanden op elkaar moeten bijten en hopen dat de jeugd opgewassen is tegen de uitdaging. In afwachting van de terugkeer van de sterkhouders moet Monaco standhouden om de crisis niet te verdiepen.