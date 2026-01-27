🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden
Foto: © photonews

Groot drama in Roemenië. Supporters van PAOK Saloniki waren onderweg vanuit Griekenland naar Zuid-Frankrijk voor de wedstrijd tegen Olympique Lyon, toen het noodlot helemaal toesloeg. De balans is zeer zwaar.

Donderdag speelt PAOK Thessaloniki in en tegen Olympique Lyon een belangrijk duel in de strijd om de Europa League. Lyon is al zeker van de top-8, de Grieken kunnen daar ook nog van dromen als ze winnen in Frankrijk.

Een aantal supporters vertrokken al heel vroeg op dinsdag voor een lange reis van Griekenland naar Frankrijk. Daarin liep het al vrij vroeg mis voor de supporters, want een minibusje raakte in Roemenië betrokken in een zwaar verkeersongeval.

Zwaar bilan na verkeersongeval van Griekse supporters in Roemenië

Het minibusje probeerde in te halen en kwam daarbij frontaal in botsing met een vrachtwagen. Het busje schoot bijna helemaal uit elkaar en de gevolgen zijn dan ook bijzonder zwaar voor de Griekse supporters, zo blijkt.

De Griekse openbare omroep ERT maakte vandaag bekend - op gezag van het ministerie van Buitenlandse Zaken - dat er bij het ongeval zeven supporters zijn overleden. Er zijn ook nog eens drie supporters zwaargewond. 

De beelden zijn bijzonder zwaar. We willen dan ook waarschuwen voor de hardheid van de beelden die we hebben gevonden via diverse Griekse bronnen. Het is ook meteen een ferme verwittiging om op te letten in het verkeer.

