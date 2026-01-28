Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op één speeldag van het einde van de League Phase van de Champions League maken zowel Club Brugge als Union Saint‑Gilloise nog kans op een ticket voor de barrages. Dit zijn de scenario's voor beide ploegen.

Club Brugge

Blauw‑zwart staat momenteel 27ste in de League Phase met zeven punten uit zeven wedstrijden. De ploeg won twee keer: op de openingsspeeldag tegen AS Monaco (4‑1) en vorige week op het veld van Kairat Almaty (1‑4). Daarnaast hield Club op 5 november FC Barcelona in evenwicht in het Jan Breydelstadion (3‑3). Het puntenaantal van vorig seizoen – elf punten en een 24ste plaats – kan niet meer worden geëvenaard, maar een kwalificatie blijft mogelijk bij een totaal van tien punten.

Woensdag ontvangt Club Brugge Olympique Marseille, dat 19de staat met negen punten. Een overwinning zou Club voorbij de Fransen brengen. In het gunstigste geval komt Brugge op gelijke hoogte met Qarabag (18de) en Galatasaray (17de), die elk tien punten tellen. Galatasaray speelt op het veld van Manchester City (11de, 13 punten) en Qarabag trekt naar Liverpool (4de, 15 punten). Brugge kan beide teams dus nog mathematisch voorbijsteken, al kan het doelsaldo (momenteel ‑5) een nadeel vormen.

Bayer Leverkusen (20ste, 9 punten) speelt thuis tegen Villarreal, dat niets meer te winnen heeft. Monaco (21ste, 9 punten) ontvangt Juventus (15de, 12 punten), een lastige opdracht voor een ploeg die in een mindere periode zit. Daarna volgen de teams met acht punten: PSV, Bilbao, Olympiakos, Napoli en Kopenhagen. PSV speelt thuis tegen Bayern München (2de, 18 punten), Bilbao ontvangt Sporting (10de, 13 punten), Olympiakos gaat naar Ajax (32ste, 6 punten), Napoli speelt thuis tegen Chelsea (8ste, 13 punten) en Kopenhagen trekt naar Barcelona (9de, 13 punten).

Samengevat: Club Brugge haalt de barrages als het wint van Marseille én minstens twee van de volgende ploegen niet winnen: Leverkusen (tegen Villarreal), Monaco (tegen Juventus), PSV (tegen Bayern), Bilbao (tegen Sporting), Olympiakos (tegen Ajax), Napoli (tegen Chelsea) of Kopenhagen (tegen Barcelona).

Bij een gelijkspel blijft kwalificatie mogelijk, maar dan moeten Napoli, Bilbao en Kopenhagen verliezen, én moeten Bodø/Glimt (tegen Atlético), Benfica (tegen Real Madrid), Pafos (tegen Slavia Praag) en Union (tegen Atalanta) punten laten liggen. Kortom: winnen is veruit het meest realistische scenario.



Union Saint‑Gilloise

Union staat 31ste met zes punten uit twee zeges en vijf nederlagen. De Brusselaars wonnen op de openingsspeeldag bij PSV (1‑3) en op speeldag vijf op het veld van Galatasaray (0‑1).

Met zes punten en een 31ste plaats is er maar één optie: winnen en hopen. Bij een zege komt Union op gelijke hoogte met Marseille (9 punten, 19de). In dat geval kunnen de Brusselaars mogelijk voorbij de volgende teams gaan: Marseille (9), Leverkusen (9), Monaco (9), PSV (8), Bilbao (8), Olympiakos (8), Napoli (8), Kopenhagen (8), Club Brugge (7), Bodø/Glimt (6), Benfica (6) en Pafos (6).

Union haalt de barrages als het wint van Atalanta én minstens zeven van deze negen voorwaarden worden vervuld: nederlaag Kopenhagen (tegen Barcelona), nederlaag Napoli (tegen Chelsea), nederlaag Olympiakos (tegen Ajax), nederlaag Bilbao (tegen Sporting), nederlaag PSV (tegen Bayern), nederlaag of gelijkspel Pafos (tegen Slavia Praag), nederlaag of gelijkspel Benfica (tegen Real Madrid), nederlaag of gelijkspel Bodø/Glimt (tegen Atlético), nederlaag of gelijkspel Club Brugge (tegen Marseille).