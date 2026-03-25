De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

De stoel van Carl Hoefkens als coach van NAC is aan het wankelen. Ondertussen lopen de sollicitaties binnen in Breda. En zelfs een Belgische collega staat te springen om over te nemen.

NAC stevent regelrecht af op degradatie uit de Nederlandse Eredivisie. De Parel van het Zuiden kampeert momenteel op de voorlaatste plaats. Versta: op een rechtstreekse degradatieplaats.

De kloof met het nummer zestien - dat is SC Telstart bedraagt vier punten. De kloof is niet onoverkomelijk, maar dan moet er héél dringend ingegrepen worden.

Wordt Carl Hoefkens ontslagen bij NAC...?

Het clubbestuur van NAC denkt er dan ook aan om Carl Hoefkens op straat te zetten. Momenteel is onze landgenoot nog steeds T1, maar de kans is groot dat hij eerstdaags wordt ontboden in Rat Verlegh Stadion.

De Nederlandse media weten dat de vacatures om over te nemen van Hoefkens ondertussen binnenlopen. Meer zelfs: een Belgische collega heeft zelfs al een eerste verkennende gesprek achter de rug.

... En vervangen door Peter Maes?



Peter Maes ziet het zitten om aan de spreekwoordelijke boom te komen schudden in Breda. De voormalige coach van onder meer Sporting Lokeren en KV Mechelen zoekt een nieuwe uitdaging sinds zijn ontslag bij Willem II in april 2025.