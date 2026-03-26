't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

Vincent Kompany zou binnenkort twee indrukwekkende records kunnen evenaren als trainer van Bayern. Het successeizoen van de Rekordmeister moet wel nog bekroond worden.

Bayern is bezig aan een ronduit uitzonderlijk seizoen. Het is leider in de Bundesliga met amper één nederlaag en is dus uitstekend op weg naar een nieuwe landstitel. In de DFB-Pokal is het elftal ook nog altijd in de running, net als in de Champions League. In Beieren loopt alles dus op wieltjes.

Vincent Kompany wordt gewaardeerd en geprezen door heel wat spelers en stafleden. En binnenkort kan hij nog wat nadrukkelijker de geschiedenisboeken ingaan.

Twee records

Om te beginnen ontbreekt het Bayern nog maar aan vijf goals om het record van meeste doelpunten in één Bundesliga-seizoen te breken. Het strafste is dat er nog zeven wedstrijden te spelen zijn. De Duitse topclub zit in de competitie al aan... 97 doelpunten.

Daarnaast: als Bayern al zijn resterende competitiewedstrijden zou winnen, dan wordt ook het puntenrecord in één Bundesliga-seizoen geëvenaard. Dat record staat trouwens al op naam van Bayern zelf en dateert uit het seizoen 2012/2013.



Maar als er iemand is die zegt niet bezig te zijn met die cijfers, dan is het Vincent Kompany. Records breken is niet zijn doel. De Belgische coach wil vooral dat zijn ploeg week na week de best mogelijke resultaten neerzet. Komen daar records bij, dan is dat mooi meegenomen, maar het is zeker niet wat hem drijft.