't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen
Vincent Kompany zou binnenkort twee indrukwekkende records kunnen evenaren als trainer van Bayern. Het successeizoen van de Rekordmeister moet wel nog bekroond worden.

Bayern is bezig aan een ronduit uitzonderlijk seizoen. Het is leider in de Bundesliga met amper één nederlaag en is dus uitstekend op weg naar een nieuwe landstitel. In de DFB-Pokal is het elftal ook nog altijd in de running, net als in de Champions League. In Beieren loopt alles dus op wieltjes.

Vincent Kompany wordt gewaardeerd en geprezen door heel wat spelers en stafleden. En binnenkort kan hij nog wat nadrukkelijker de geschiedenisboeken ingaan.

Twee records

Om te beginnen ontbreekt het Bayern nog maar aan vijf goals om het record van meeste doelpunten in één Bundesliga-seizoen te breken. Het strafste is dat er nog zeven wedstrijden te spelen zijn. De Duitse topclub zit in de competitie al aan... 97 doelpunten.

Daarnaast: als Bayern al zijn resterende competitiewedstrijden zou winnen, dan wordt ook het puntenrecord in één Bundesliga-seizoen geëvenaard. Dat record staat trouwens al op naam van Bayern zelf en dateert uit het seizoen 2012/2013.


Maar als er iemand is die zegt niet bezig te zijn met die cijfers, dan is het Vincent Kompany. Records breken is niet zijn doel. De Belgische coach wil vooral dat zijn ploeg week na week de best mogelijke resultaten neerzet. Komen daar records bij, dan is dat mooi meegenomen, maar het is zeker niet wat hem drijft.

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

12:20
Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

11:50
Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag

 Speeldag 27
RB Leipzig RB Leipzig 5-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 3-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bayern München Bayern München 4-0 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Freiburg Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg 2-5 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

