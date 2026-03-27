Kerkhofs en Verheye zetten stap richting titel, Dierckx grapt: "Geld aan het tellen voor licentie"

Niet enkel in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League naderen we stilaan de ontknoping, dat is ook zo in de Eerste Amateurklasse. Sporting Hasselt deed afgelopen weekend een heel goede zaak.

Sporting Hasselt won zelf met 0-4 op bezoek bij de beloften van Cercle Brugge. Tibe Vanhaeren scoorde twee keer voor de Limburgers en ook Alain-Jerry Matoka Lufira Luebo deed de netten twee keer trillen op het kunstgras van Oostkamp.

Bovendien kregen ze bij Hasselt nog meer goed nieuws te horen. Knokke verloor met 4-3 op bezoek bij Dessel en is zo niet meer mee leider met Hasselt, Roeselare ziet na een 0-1 thuisnederlaag tegen Belisia Bilzen de kloof oplopen tot zes punten.

“Het was een goed weekend voor ons. 0-4 gewonnen tegen de beloften van Cercle Brugge die al van november niet meer hadden verloren, dus dat was wel een prima overwinning”, opende Tuur Dierckx zijn analyse bij 90 Minutes.

“Ze speelden met veel hoge druk en we hebben er goed doorheen gevoetbald. De concurrentie liet punten liggen, waardoor we een goede zaak doen en nu opnieuw op kop staan met nog vier wedstrijden te spelen.”



“Er komen leuke en spannende weken aan. Dubbele premie? Neen, die hebben we niet gehad. Ik denk dat Sam Kerkhofs zijn geld aan het tellen is voor de licentie”, kon er een grapje af bij de ex-speler van onder meer Club Brugge en Antwerp.