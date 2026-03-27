Kerkhofs en Verheye zetten stap richting titel, Dierckx grapt: "Geld aan het tellen voor licentie"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niet enkel in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League naderen we stilaan de ontknoping, dat is ook zo in de Eerste Amateurklasse. Sporting Hasselt deed afgelopen weekend een heel goede zaak.

Sporting Hasselt won zelf met 0-4 op bezoek bij de beloften van Cercle Brugge. Tibe Vanhaeren scoorde twee keer voor de Limburgers en ook Alain-Jerry Matoka Lufira Luebo deed de netten twee keer trillen op het kunstgras van Oostkamp.

Sporting Hasselt doet geweldige zaak

Bovendien kregen ze bij Hasselt nog meer goed nieuws te horen. Knokke verloor met 4-3 op bezoek bij Dessel en is zo niet meer mee leider met Hasselt, Roeselare ziet na een 0-1 thuisnederlaag tegen Belisia Bilzen de kloof oplopen tot zes punten.

“Het was een goed weekend voor ons. 0-4 gewonnen tegen de beloften van Cercle Brugge die al van november niet meer hadden verloren, dus dat was wel een prima overwinning”, opende Tuur Dierckx zijn analyse bij 90 Minutes.

Wordt Sporting Hasselt kampioen dit seizoen in Eerste Amateurklasse?

“Ze speelden met veel hoge druk en we hebben er goed doorheen gevoetbald. De concurrentie liet punten liggen, waardoor we een goede zaak doen en nu opnieuw op kop staan met nog vier wedstrijden te spelen.”


“Er komen leuke en spannende weken aan. Dubbele premie? Neen, die hebben we niet gehad. Ik denk dat Sam Kerkhofs zijn geld aan het tellen is voor de licentie”, kon er een grapje af bij de ex-speler van onder meer Club Brugge en Antwerp.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Thes Sport Tessenderlo - Sporting Hasselt live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Hasselt
Thes Sport Tessenderlo

Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was

Populairste artikels

1e nationale VV

 Speeldag 28
Dessel Sport Dessel Sport 28/03 KVV Zelzate KVV Zelzate
Hoogstraten Hoogstraten 28/03 SK Roeselare SK Roeselare
Houtvenne Houtvenne 28/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo 28/03 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 29/03 KVK Tienen KVK Tienen
Diegem Sport Diegem Sport 29/03 Ninove Ninove
OH Leuven OH Leuven 29/03 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
Knokke Knokke 29/03 Lyra-Lierse Lyra-Lierse

Nieuwste reacties

pief pief over "Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko FCBalto FCBalto over Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans" FCBalto FCBalto over Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas FCBalto FCBalto over Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet .. .. over Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent roodwit1880 roodwit1880 over Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken Alaphilippe Alaphilippe over "Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom Wesl Wesl over Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt André Coenen André Coenen over Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved