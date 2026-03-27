"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

Rayane Bounida is woensdagavond voor het eerst opgeroepen door Marokko. Het 20-jarige talent koos voor het Noord-Afrikaanse land en niet voor België. Intussen liet hij zijn eerste woorden optekenen als Marokkaans international.

De Vilvoordenaar vertelde hoe hij zijn selectie beleefde: "Het was een heel, heel mooi moment voor mij en voor mijn familie. Ik was met hen in België, het was de laatste dag van de ramadan. Mijn broer was erbij. Hij kreeg een telefoontje van de bond en daarna hebben ze hem het project uitgelegd."

De aanvallende middenvelder twijfelde geen seconde: "Mijn land riep me op, ik heb niet geaarzeld en meteen ja gezegd. Ik ben echt blij dat ik hier ben. Natuurlijk is het de droom van elk kind om voor zijn land te spelen, en voor mij is die dag nu gekomen. Ik ben hier om mijn kwaliteiten op het veld te tonen."

"Eén grote familie"

Hoe voelt hij zich intussen in de groep? "Van buitenaf zie je al dat het één grote familie is, en de manier waarop ze mij ontvangen hebben was heel hartelijk. Ik voel me meteen geïntegreerd in de groep, zoals in een grote familie. Dima Maghreb. Dat is het enige wat ik wilde zeggen."

De Vilvoordenaar speelde eerder bij de Belgische jeugdelftallen, maar koos uiteindelijk voor Marokko. Hij kwam uit voor de U16, U17, U18, U19 en de beloften, maar besliste uiteindelijk om het kleine land niet te vertegenwoordigen bij de eerste ploeg.

Tijdens de interlandbreak speelt Marokko twee oefenwedstrijden. Eerst tegen Ecuador, deze vrijdagavond om 21u15, en daarna dinsdag tegen Paraguay om 20u00. De kans is groot dat Rayane Bounida zijn grote debuut maakt in het shirt van Marokko.