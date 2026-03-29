"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

De Rode Duivels zijn aan het bouwen aan een nieuwe generatie. Of die de gouden generatie kan overtreffen of evenaren is een bijzonder moeilijke vraag, zeker ook omdat heel wat talenten voor andere landen kiezen.

Geen grote rol voor Rode Duivels op WK

Imke Courtois ziet de Rode Duivels een bescheiden rolletje spelen op het aankomende WK. Een 2-5-overwinning tegen de Verenigde Staten zal daar niks aan veranderen.

“Mijn verwachtingen zijn niet torenhoog”, herhaalt ze in De Zondag. “We zitten in transitie. Van een gouden naar een nieuwe generatie, waar bovendien heel veel toekomstig goud niet voor onze driekleur kiest.”

Zo kiest Karetsas voor Griekenland en trekken Bounida en Talbi naar Marokko. “Het is best vervelend, maar wat kan een mens inbrengen tegen een keuze voor speelminuten, ouders, het hart of identiteit?”, vraagt de analiste zich af.

Opportuniteit

Hoe die keuze gemaakt wordt, daar stelt ze geen vragen bij. “Voor welk land je uitkomt, bij welke ploeg je hoort, waar je jezelf situeert in een kleedkamer: ze raken aan afkomst, cultuur, familie en soms ook gewoon aan opportuniteit.”



Voor veel spelers is het een moeilijke keuze, maar wel eentje die ze nog zelf kunnen maken. “Misschien is het zelfs één van de laatste keuzes die een speler nog echt zelf kan maken, zonder dat ze ooit door een test wordt bepaald”, besluit Courtois.