"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels zijn aan het bouwen aan een nieuwe generatie. Of die de gouden generatie kan overtreffen of evenaren is een bijzonder moeilijke vraag, zeker ook omdat heel wat talenten voor andere landen kiezen.

Geen grote rol voor Rode Duivels op WK

Imke Courtois ziet de Rode Duivels een bescheiden rolletje spelen op het aankomende WK. Een 2-5-overwinning tegen de Verenigde Staten zal daar niks aan veranderen.

“Mijn verwachtingen zijn niet torenhoog”, herhaalt ze in De Zondag. “We zitten in transitie. Van een gouden naar een nieuwe generatie, waar bovendien heel veel toekomstig goud niet voor onze driekleur kiest.”

Zo kiest Karetsas voor Griekenland en trekken Bounida en Talbi naar Marokko. “Het is best vervelend, maar wat kan een mens inbrengen tegen een keuze voor speelminuten, ouders, het hart of identiteit?”, vraagt de analiste zich af.

Opportuniteit

Hoe die keuze gemaakt wordt, daar stelt ze geen vragen bij. “Voor welk land je uitkomt, bij welke ploeg je hoort, waar je jezelf situeert in een kleedkamer: ze raken aan afkomst, cultuur, familie en soms ook gewoon aan opportuniteit.”


Voor veel spelers is het een moeilijke keuze, maar wel eentje die ze nog zelf kunnen maken. “Misschien is het zelfs één van de laatste keuzes die een speler nog echt zelf kan maken, zonder dat ze ooit door een test wordt bepaald”, besluit Courtois.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
KRC Genk
Imke Courtois
Konstantinos Karetsas
Rayane Bounida

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 31
Wolverhampton Wolverhampton 2-2 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 3-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City Uitg Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 3-0 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 0-0 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 1-2 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-0 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar kontje kontje over Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem" w-b forever w-b forever over 'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden' w-b forever w-b forever over Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert malinezer malinezer over Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf" jawaddedadde jawaddedadde over OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie) Ratko Svilar Ratko Svilar over Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels? Porthos Porthos over Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved