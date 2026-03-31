Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

RSC Anderlecht wil het contract van Thorgan Hazard verlengen. De 33-jarige aanvaller is dit seizoen topschutter van paars-wit met 14 doelpunten en leverde daarnaast ook 11 assists af in alle competities.

Er vonden de voorbije maanden al gesprekken plaats tussen club en speler, maar een akkoord bleef voorlopig uit. Intussen heeft Anderlecht een nieuw voorstel op tafel gelegd, met verbeterde voorwaarden, schrijft Le Soir.

De Brusselaars hopen zo hun sterspeler te overtuigen om langer te blijven. De bal ligt nu volledig in het kamp van Hazard, die moet beslissen over zijn toekomst.

Anderlecht heeft Thorgan Hazard een verbeterd contractvoorstel gedaan

Eerder, onder het bewind van Olivier Renard, kreeg Hazard al een eerste contractvoorstel. Dat ging om een overeenkomst van één seizoen, met een optie voor een extra jaar bij het behalen van bepaalde doelstellingen.

Dat voorstel lag financieel lager dan zijn huidige contract, dat hij tekende na zijn komst van Borussia Dortmund. De nieuwe aanbieding zou nu dus gunstiger zijn voor de speler.


Anderlecht wil het dossier snel afronden. Daarna wil de club zich focussen op andere contractkwesties, waaronder die van Nathan De Cat, die momenteel met de Rode Duivels in de Verenigde Staten verblijft.

