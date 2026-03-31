'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

Manuel Gonzalez
Nathan De Cat is grof wild. Een pak Europese topclubs tonen concrete interesse in de 17-jarige middenvelder. Bayern München is alvast met een formeel bod naar Brussel afgezakt.

Het is Bayern München menens in de strijd om Nathan De Cat. Vincent Kompany is gecharmeerd door het jeugdproduct van RSC Anderlecht en wil hem naar Beieren halen. 

De Duitse media weten dat Der Rekordmeister een formeel bod hebben gedaan. Bayern München is bereid om dertig miljoen euro op tafel te leggen voor de éénvoudig Rode Duivel.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cat op 25 miljoen euro. Anderlecht mikt dan weer minstens op 35 miljoen euro. En wellicht wil paars-wit De Cat voor dat bedrag nog een seizoen op huurbasis in Brussel houden.

De kans lijkt bovendien klein dat Anderlecht voor het WK een bod zal aanvaarden. De waarde van de 17-jarige middenvelder zal enkel stijgen als hij een WK-selectie kan versieren en zelfs speelminuten kan maken op het toernooi.

Bovendien krijgt Bayern München af te rekenen met concurrentie uit eigen land, uit Italië en… uit Engeland. En het is geen geheim dat Engelse interesse er automatisch voor kan zorgen dat de prijs gaat stijgen.

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"
30 [timestamp]

09:30
