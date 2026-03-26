Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

De jacht op Nathan De Cat is geopend. Vooral de Duitse topclubs informeerden al bij RSC Anderlecht naar de voorwaarden. Ondertussen heeft ook Engeland de 17-jarige middenvelder ontdekt.

Bayern München - Vincent Kompany is fan - Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen en RB Leipzig steken de interesse in Nathan De Cat niet onder stoelen of banken. De Duitse topclubs volgen het dossier van de kersverse Rode Duivel op de voet.

Ook uit Italië, Spanje en Frankrijk is er interesse. Atlético Madrid, Olympique Marseille en Internazionale FC stuurden al scouts naar het Lotto Park om De Cat te bekijken en beoordelen.

Lonkt de Engelse jackpot voor RSC Anderlecht?

Ondertussen hebben ook de Engelse clubs onze 17-jarige landgenoot ontdekt. Tottenham Hotspur en Manchester United tonen méér dan gewone interesse in het jeugdproduct van RSC Anderlecht. Dat schrijven de Engelse kranten.

De Cat heeft een contract tot medio 2027 in Brussel. De gesprekken om de overeenkomst te verlengen zijn lopende. Laat ons echter eerlijk zijn: zo'n contractverlenging zou Anderlecht vooral van extra munitie aan de onderhandelingstafel voorzien.

Transfer, huurconstructie of contractverlenging?



Deze komende weken zijn cruciaal voor de toekomst van De Cat. Bij paars-wit hoopt alles en iedereen dat het jeugdproduct via een huurconstructie (?) of een contractverlenging nog een extra seizoen in Brussel zal blijven.

