Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

Manuel Gonzalez
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De jacht op Nathan De Cat is geopend. Vooral de Duitse topclubs informeerden al bij RSC Anderlecht naar de voorwaarden. Ondertussen heeft ook Engeland de 17-jarige middenvelder ontdekt.

Bayern München - Vincent Kompany is fan - Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen en RB Leipzig steken de interesse in Nathan De Cat niet onder stoelen of banken. De Duitse topclubs volgen het dossier van de kersverse Rode Duivel op de voet.

Ook uit Italië, Spanje en Frankrijk is er interesse. Atlético Madrid, Olympique Marseille en Internazionale FC stuurden al scouts naar het Lotto Park om De Cat te bekijken en beoordelen.

Lonkt de Engelse jackpot voor RSC Anderlecht?

Ondertussen hebben ook de Engelse clubs onze 17-jarige landgenoot ontdekt. Tottenham Hotspur en Manchester United tonen méér dan gewone interesse in het jeugdproduct van RSC Anderlecht. Dat schrijven de Engelse kranten.

De Cat heeft een contract tot medio 2027 in Brussel. De gesprekken om de overeenkomst te verlengen zijn lopende. Laat ons echter eerlijk zijn: zo'n contractverlenging zou Anderlecht vooral van extra munitie aan de onderhandelingstafel voorzien. 

Transfer, huurconstructie of contractverlenging?


Deze komende weken zijn cruciaal voor de toekomst van De Cat. Bij paars-wit hoopt alles en iedereen dat het jeugdproduct via een huurconstructie (?) of een contractverlenging nog een extra seizoen in Brussel zal blijven.
 

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Manchester United
Nathan De Cat

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht Vital Verheyen Vital Verheyen over Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet Sheltie963 Sheltie963 over BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert Sebstyle Sebstyle over Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst? dbr1609 dbr1609 over Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan' Goro Goro over Italië - Noord-Ierland: 0-0 .. .. over 'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge' .. .. over Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved