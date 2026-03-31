Bij de Jonge Duivels ziet Gill Swerts het positieve... maar verdoezelt hij zo de realiteit?

Gill Swerts onthoudt toch positieve punten, ondanks de nederlaag van de Belgische beloften in de oefenmatch tegen Nederland. Misschien is hij zelfs iets té positief, als je de recente prestaties van zijn ploeg afzet tegen de kwaliteit die in zijn groep aanwezig is.

Na een cruciale zege tegen Oostenrijk in de strijd om kwalificatie voor het volgende EK, hebben de Jonge Duivels maandag een oefennederlaag geleden tegen Nederland (2-1). De Belgische U21 stelden teleur en kregen in de eerste helft twee doelpunten om de oren.

Pas een kwartier voor tijd kwam er reactie via Norman Bassette, maar dat was te laat. De beloften maakten geen overtuigende indruk, en die prestatie — samen met het feit dat het tegen Oostenrijk tot de 89e minuut duurde voor Arthur Vermeeren het beslissende doelpunt maakte — zorgt opnieuw voor nieuwe vragen rond de positie van Gill Swerts, die er te weinig in slaagt om het volle potentieel uit zijn ploeg te halen.

Welke lessen zijn er te trekken uit duel van jonge Rode Duivels met Nederland?

Voor deze oefenwedstrijd voerde de bondscoach tien wijzigingen door: alleen Vermeeren bleef in de basis staan. "De intensiteit en de kwaliteit lagen een stuk lager dan vrijdag. We wilden iedereen minuten geven, maar we verwachtten ook van iedereen dezelfde intensiteit. Dat was in de eerste twintig minuten niet het geval", verklaarde Gill Swerts bij Sporza na afloop.

"Daarna kwamen we beter in de wedstrijd, maar we slikten twee goals omdat we hen te veel lieten doen. We hebben een paar wissels doorgevoerd en toen zagen we meteen een nieuwe drive, waarna we de aansluitingstreffer maakten."

Gill Swerts ziet toch nog iets positiefs... misschien zelfs iets te positief in vergelijking met de realiteit?

"We wilden het nog omdraaien met onze aanvallers, want het blijft natuurlijk Nederland-België. Dat is een match die je wil winnen. En we hadden het gevoel dat we nieuwe energie moesten brengen. Dat bewijst gewoon dat als we met de juiste motivatie spelen, we veel ploegen problemen kunnen bezorgen en dat we gewoon een heel sterke kern hebben."





Swerts spreekt dus vooral over de tweede helft, die duidelijk beter was. Maar die eerste periode kan evengoed dienen als wake-upcall: aanvallend vinden de Jonge Duivels elkaar veel te weinig, en er zal absoluut iets moeten veranderen om straks op het EK op een positief resultaat te kunnen mikken... als de Jonge Duivels hun kwalificatie natuurlijk ook effectief bevestigen.