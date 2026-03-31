Bij de Jonge Duivels ziet Gill Swerts het positieve... maar verdoezelt hij zo de realiteit?

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Gill Swerts onthoudt toch positieve punten, ondanks de nederlaag van de Belgische beloften in de oefenmatch tegen Nederland. Misschien is hij zelfs iets té positief, als je de recente prestaties van zijn ploeg afzet tegen de kwaliteit die in zijn groep aanwezig is.

Na een cruciale zege tegen Oostenrijk in de strijd om kwalificatie voor het volgende EK, hebben de Jonge Duivels maandag een oefennederlaag geleden tegen Nederland (2-1). De Belgische U21 stelden teleur en kregen in de eerste helft twee doelpunten om de oren.

Pas een kwartier voor tijd kwam er reactie via Norman Bassette, maar dat was te laat. De beloften maakten geen overtuigende indruk, en die prestatie — samen met het feit dat het tegen Oostenrijk tot de 89e minuut duurde voor Arthur Vermeeren het beslissende doelpunt maakte — zorgt opnieuw voor nieuwe vragen rond de positie van Gill Swerts, die er te weinig in slaagt om het volle potentieel uit zijn ploeg te halen.

Welke lessen zijn er te trekken uit duel van jonge Rode Duivels met Nederland?

Voor deze oefenwedstrijd voerde de bondscoach tien wijzigingen door: alleen Vermeeren bleef in de basis staan. "De intensiteit en de kwaliteit lagen een stuk lager dan vrijdag. We wilden iedereen minuten geven, maar we verwachtten ook van iedereen dezelfde intensiteit. Dat was in de eerste twintig minuten niet het geval", verklaarde Gill Swerts bij Sporza na afloop.

"Daarna kwamen we beter in de wedstrijd, maar we slikten twee goals omdat we hen te veel lieten doen. We hebben een paar wissels doorgevoerd en toen zagen we meteen een nieuwe drive, waarna we de aansluitingstreffer maakten."

Gill Swerts ziet toch nog iets positiefs... misschien zelfs iets te positief in vergelijking met de realiteit?

"We wilden het nog omdraaien met onze aanvallers, want het blijft natuurlijk Nederland-België. Dat is een match die je wil winnen. En we hadden het gevoel dat we nieuwe energie moesten brengen. Dat bewijst gewoon dat als we met de juiste motivatie spelen, we veel ploegen problemen kunnen bezorgen en dat we gewoon een heel sterke kern hebben."

Swerts spreekt dus vooral over de tweede helft, die duidelijk beter was. Maar die eerste periode kan evengoed dienen als wake-upcall: aanvallend vinden de Jonge Duivels elkaar veel te weinig, en er zal absoluut iets moeten veranderen om straks op het EK op een positief resultaat te kunnen mikken... als de Jonge Duivels hun kwalificatie natuurlijk ook effectief bevestigen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Nederland
Gill Swerts

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Wordt alles omgewoeld? KAA Gent dreigt met juridische stappen: "Grote slaagkans" Andreas2962 Andreas2962 over Om de 22 minuten een onderbreking op het WK: vooral commercieel geïnspireerd Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over OFFICIEEL: Stevige promotie voor Bart Verhaeghe en Club Brugge in Europa Frosties Frosties over Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd" JaKu JaKu over Hervorming U23-quota: Voetbal Vlaanderen reageert zeer duidelijk op het (bizarre?) voorstel JaKu JaKu over Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen JaKu JaKu over 'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht' zimbo zimbo over Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved