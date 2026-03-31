DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

SK Beveren is ondertussen kampioen in de Challenger Pro League en mag op die manier naar de Jupiler Pro League volgend seizoen. Maar er is natuurlijk nog een ploeg in Beveren: KSK Beveren. Zij willen naar de nationale reeksen.

KSK Beveren is 100 procent in handen van de supporters. Na een vierde, derde en derde plaats - en telkens een uitschakeling in de eindrondes - in eerste provinciale, wilde KSK Beveren dit seizoen wél naar de nationale reeksen.

Beveren wil naar de nationale reeksen

Het vroeg een licentie aan - net als Aalter, Eeklo en Stekene. Leider Borsbeke deed dat (vermoedelijk) niet, waardoor ook een tweede plaats goed kon zijn voor promotie naar de nationale reeksen. Zover zal het niet komen.

Door een nederlaag tegen Nokere-Kruishoutem dit weekend is de kloof met Stekene ondertussen tien punten met nog drie wedstrijden te gaan. Het zal opnieuw via de eindronde moeten gebeuren. En dat zal zonder coach Chris Janssens moeten.

Chris Janssens niet langer coach van Beveren

"Na de recente 13 op 36 wou de coach zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen, tegelijk wil ook de club de ploeg een nieuw elan geven voor de resterende wedstrijden dit seizoen. Chris benadrukte nog dat hij genoten heeft van de tijd die hij op de club heeft mogen doorbrengen en wenst iedereen bij KSKB nog een mooie toekomst toe."



"Ook wij bedanken Chris voor zijn inzet en werklust die hij op de mat legde en wensen hem het beste toe! T2 Andy Marin neemt voorlopig over. Samen met keepertrainer Gerry Oste en sportief manager Robby Buyens", aldus Beveren op haar webstek.