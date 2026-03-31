Stemming Pro League: 'Drastische wijziging van de regels, Gent gaat juridische stappen ondernemen'

31 maart was D-day voor het Belgisch voetbal. Er moest bij de Pro League gestemd worden over de (verankering van de) U23-ploegen in de Challenger Pro League. Er werd vrij snel een oplossing gevonden mét tweederdemeerderheid.

De ploegen die op de laatste twee plaatsen staan in de Challenger Pro League zullen zakken. Dat is de slotsom van de stemming van de Pro League op dinsdagmiddag. Al is er wel een premisse ingebed in het verhaal.

Pro League heeft stemming snel klaar

Zo zullen U23-ploegen die moeten degraderen vervangen worden door andere U23-teams uit de amateurklassen. Op die manier blijft alles mogelijk een kluwen - de amateurclubs moeten ook nog hun fiat geven.

Voortaan degraderen de twee laatsten van tweede klasse, ongeacht of het een beloftenploeg is of niet. Voor alle duidelijkheid: deze regels gaan pas in vanaf het seizoen 2026-2027. Dit seizoen zijn de U23-ploegen dus nog safe.

Geen beslissing over rest van hervorming?

Over het eventueel terugdraaien van het stoppen met play-offs werd niet gestemd. Diverse teams stuurden nochtans aan op een herbekijken van de hele competitiehervorming. Onder meer KAA Gent beraadt zich over juridische stappen.



Mogelijk sluit ook Francs Borains zich daar nog bij aan. Wat er aan het einde van dit seizoen al dan niet gaat gebeuren met een team dat dertiende eindigt en toch moet degraderen? Dat is vermoedelijk ook nog voer voor discussie.