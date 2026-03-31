Hervorming U23-quota: Voetbal Vlaanderen reageert zeer duidelijk op het (bizarre?) voorstel

Het laatste woord is klaarblijkelijk nog niet gezegd over de competitiehervorming in de Pro League. Na een stemming waarin de U23-quota werden aangepakt, lijkt het voer voor nog meer discussie te gaan worden. Benieuwd wat dat gaat opleveren.

De ploegen die op de laatste twee plaatsen staan in de Challenger Pro League zullen vanaf het seizoen 2026-2027 gewoon zakken. Ook als het dus gaat over ploegen van de U23-teams. Dat heeft de Pro League dinsdagmiddag beslist.

Vele vragen: Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak

Wij vroegen ons meteen af hoe de amateurclubs hier zouden op reageren, omdat er vanaf volgend seizoen dan scenario's te bedenken zijn waarbij de kampioen van de Eerste Amateurklasse naast promotie naar het profvoetbal zou kunnen grijpen.

“De regeling zoals ze nu is, zal bij ons impact hebben op stijgers en dalers van eerste afdeling VV tot vierde provinciale”, klinkt het bij Nand De Klerck, woordvoerder bij Voetbal Vlaanderen, tegenover Het Nieuwsblad.

Komt er een tegenactie?

"Zo lijkt het met de regels die nu op tafel liggen moeilijker voor amateurclubs om de stap te zetten naar de Challenger Pro League. De kampioen zou jaarlijks niet meer zeker zijn van promotie, terwijl de dertiende uit de stand wél de stap hogerop zou kunnen zetten, wat dan een watervaleffect zou hebben tot in vierde provinciale."



“We hebben akte genomen van de beslissing, en zullen nu binnen ons bestuur het standpunt bekijken en dan terugkoppelen aan de Pro League”, besluit De Klerck. Het laatste woord is dus zeker nog niet gezegd over de zaak.