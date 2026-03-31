Kampioen van Eerste Amateur plots niet meer naar Challenger Pro League? Laatste woord lijkt niet gezegd

31 maart was D-day voor het Belgisch voetbal. Er moest bij de Pro League gestemd worden over de (verankering van de) U23-ploegen in de Challenger Pro League. Er werd vrij snel een oplossing gevonden mét tweederdemeerderheid. Maar de vraag is: wat nu?

De ploegen die op de laatste twee plaatsen staan in de Challenger Pro League zullen vanaf het seizoen 2026-2027 gewoon zakken. Ook als het dus gaat over ploegen van de U23-teams. Dat heeft de Pro League dinsdagmiddag beslist.

Pro League beslist, maar wat gaan de amateurclubs zeggen?

Wel zullen die teams moeten worden vervangen door andere ploegen van U23-makelij. Wat meteen voor een heel nieuwe situatie zou kunnen zorgen - het is dan ook nog maar de vraag of de amateurclubs akkoord gaan zijn met het voorstel van de Pro League.

De hoogste U23-ploeg in de amateurreeksen neemt dan het plekje in van het degraderende U23-team. Maar welk team zou dat dan moeten worden? Stel dat er in de ACFF een team op plaats vijf staat en bij Voetbal Vlaanderen ook?

Gesloten competitie als de U23-ploegen onderaan blijven hangen?

En wat als de laatste twee plaatsen worden ingenomen door U23-teams? Dan zouden er twee ploegen moeten stijgen vanuit de amateurreeksen met een U23-insteek ... en lijkt er geen plaats meer voor de andere ploegen.


De kampioen van de Amateurklasse die niet zou stijgen naar de Challenger Pro League? Dat lijkt in dit format plots mogelijk. En zo lijkt de deur richting een gesloten(er) competitie meteen open te staan. Benieuwd wat de amateurs gaan zeggen.

Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

14:40
Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku

Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku

14:20
1
Hervorming U23-quota: Voetbal Vlaanderen reageert zeer duidelijk op het (bizarre?) voorstel

Hervorming U23-quota: Voetbal Vlaanderen reageert zeer duidelijk op het (bizarre?) voorstel

14:00
2
Stemming Pro League: 'Drastische wijziging van de regels, Gent gaat juridische stappen ondernemen'

Stemming Pro League: 'Drastische wijziging van de regels, Gent gaat juridische stappen ondernemen'

13:20
11
'Belgische clubs gaan strijd aan met Turkse en Roemeense teams voor gewilde doelman'

'Belgische clubs gaan strijd aan met Turkse en Roemeense teams voor gewilde doelman'

13:00
Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?"

Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?"

12:40
OFFICIEEL: Lommel stalt miljoenenaankoop in vertrouwde omgeving

OFFICIEEL: Lommel stalt miljoenenaankoop in vertrouwde omgeving

12:30
Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

12:20
Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

12:00
2
Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League Analyse

Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League

11:40
Argentijnse bond en haar voorzitter in verdenking gesteld: grote onrust op minder dan 3 maanden van het WK

Argentijnse bond en haar voorzitter in verdenking gesteld: grote onrust op minder dan 3 maanden van het WK

11:20
Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

11:00
Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

10:30
6
🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

10:00
DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

09:45
Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

09:30
Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

09:15
Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

09:00
2
LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

08:30
Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

08:40
Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

08:20
2
Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

07:50
1
Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

08:00
Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

07:40
13
"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

07:10
2
'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

07:20
6
Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

06:45
Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

07:02
Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

06:30
12
Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

06:00
1
Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

05:30
1
Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

23:00
Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

22:30
1
🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

22:00
Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

21:40
7
Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

21:20

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

