Kampioen van Eerste Amateur plots niet meer naar Challenger Pro League? Laatste woord lijkt niet gezegd

31 maart was D-day voor het Belgisch voetbal. Er moest bij de Pro League gestemd worden over de (verankering van de) U23-ploegen in de Challenger Pro League. Er werd vrij snel een oplossing gevonden mét tweederdemeerderheid. Maar de vraag is: wat nu?

De ploegen die op de laatste twee plaatsen staan in de Challenger Pro League zullen vanaf het seizoen 2026-2027 gewoon zakken. Ook als het dus gaat over ploegen van de U23-teams. Dat heeft de Pro League dinsdagmiddag beslist.

Pro League beslist, maar wat gaan de amateurclubs zeggen?

Wel zullen die teams moeten worden vervangen door andere ploegen van U23-makelij. Wat meteen voor een heel nieuwe situatie zou kunnen zorgen - het is dan ook nog maar de vraag of de amateurclubs akkoord gaan zijn met het voorstel van de Pro League.

De hoogste U23-ploeg in de amateurreeksen neemt dan het plekje in van het degraderende U23-team. Maar welk team zou dat dan moeten worden? Stel dat er in de ACFF een team op plaats vijf staat en bij Voetbal Vlaanderen ook?

Gesloten competitie als de U23-ploegen onderaan blijven hangen?

En wat als de laatste twee plaatsen worden ingenomen door U23-teams? Dan zouden er twee ploegen moeten stijgen vanuit de amateurreeksen met een U23-insteek ... en lijkt er geen plaats meer voor de andere ploegen.



De kampioen van de Amateurklasse die niet zou stijgen naar de Challenger Pro League? Dat lijkt in dit format plots mogelijk. En zo lijkt de deur richting een gesloten(er) competitie meteen open te staan. Benieuwd wat de amateurs gaan zeggen.