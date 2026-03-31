Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Stijn Stijnen, Olivier Deschacht, Radja Nainggolan en content creator Angel Redondo - die we kunnen kennen van Kurkdroog onder meer - gaan aan de slag met een nieuwe podcast. Die begint begin april en zal onder de naam 'Ongefilterd' wekelijks te beluisteren zijn.

Radja Nainggolan spreekt tijdens voorstelling nieuwe podcast

Bij de voorstelling van zijn nieuwe podcast ging het echter ook over de juridische wolken die boven Nainggolan hangen en tot op heden blijven hangen. Zo zal de gewezen Rode Duivel worden vervolgd voor witwassen in een drugsdossier.

Nainggolan wordt niet langer verdacht van drugshandel, maar dus wel nog van geld witwassen. Nainggolan zou een lening van 100.000 euro hebben verleend aan iemand die van die drugshandel wordt verdacht en zal zich dus moeten verantwoorden.

Speler Patro Eisden Maasmechelen was zich van geen kwaad bewust

"Wat kan ik er over zeggen? Ik bedoel ... Rondom de eerste beschuldiging ben ik doorverwezen (sic), dat is al heel positief en betekent dat ik wat dat betreft niets ten laste zal worden gelegd", aldus Nainggolan in gesprek met Het Laatste Nieuws.



"Ik ben nu doorverwezen voor witwassen van een som van 100.000 euro. We zullen zien hoe het afloopt. Of ik iets misdaan heb? Wat is misdaan? Ik heb veel geld verdiend in het verleden ... Als ik een overschrijving doe naar mensen ... Hoe ze erover denken is misschien correct, maar ik dacht er anders over en voor mij was het heel onschuldig. Ik blijf er vrij rustig in."