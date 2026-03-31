Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Radja Nainggolan, zijn coach Stijn Stijnen bij Patro Eisden Maasmechelen en Olivier Deschacht zijn met een nieuw initiatief naar buiten gekomen: een eigen podcast. Daarin mogen we zoals de naam doet vermoeden ongefilterde meningen verwachten.

Stijn Stijnen, Olivier Deschacht, Radja Nainggolan en content creator Angel Redondo - die we kunnen kennen van Kurkdroog onder meer - gaan aan de slag met een nieuwe podcast. Die begint begin april en zal onder de naam 'Ongefilterd' wekelijks te beluisteren zijn.

Radja Nainggolan spreekt tijdens voorstelling nieuwe podcast

Bij de voorstelling van zijn nieuwe podcast ging het echter ook over de juridische wolken die boven Nainggolan hangen en tot op heden blijven hangen. Zo zal de gewezen Rode Duivel worden vervolgd voor witwassen in een drugsdossier.

Nainggolan wordt niet langer verdacht van drugshandel, maar dus wel nog van geld witwassen. Nainggolan zou een lening van 100.000 euro hebben verleend aan iemand die van die drugshandel wordt verdacht en zal zich dus moeten verantwoorden.

Speler Patro Eisden Maasmechelen was zich van geen kwaad bewust

"Wat kan ik er over zeggen? Ik bedoel ... Rondom de eerste beschuldiging ben ik doorverwezen (sic), dat is al heel positief en betekent dat ik wat dat betreft niets ten laste zal worden gelegd", aldus Nainggolan in gesprek met Het Laatste Nieuws.


"Ik ben nu doorverwezen voor witwassen van een som van 100.000 euro. We zullen zien hoe het afloopt. Of ik iets misdaan heb? Wat is misdaan? Ik heb veel geld verdiend in het verleden ... Als ik een overschrijving doe naar mensen ... Hoe ze erover denken is misschien correct, maar ik dacht er anders over en voor mij was het heel onschuldig. Ik blijf er vrij rustig in."

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

06:30
Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

05:30
Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

23:00
Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

22:30
1
🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

22:00
Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

21:40
3
Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

21:20
SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

21:00
1
Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

20:40
📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

20:20
1
Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

20:00
9
"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

15:00
1
Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

19:40
1
Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

13:50
2
'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

19:20
Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

19:00
Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

18:30
2
OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

18:00
Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit

Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit

17:40
1
Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

17:20
9
Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

16:15
8
"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

17:00
1
Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

16:30
📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

14:00
OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

16:00
Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

15:30
1
Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

15:15
2
Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

14:40
Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

13:38
Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

14:20
7
Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

13:15
1
Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

13:30
18
📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

13:00
4
Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

12:40
3
🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

12:20
1
Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

12:00
1

 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 03/04 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 03/04 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 04/04 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 04/04 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 04/04 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 04/04 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 05/04 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 05/04 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

roeienongt roeienongt over Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken" André Coenen André Coenen over Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar Eldonte Eldonte over SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen' Sheltie963 Sheltie963 over 📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille Vital Verheyen Vital Verheyen over Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku SeniorClub SeniorClub over 📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs mr Z mr Z over Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK Kantine
