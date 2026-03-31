OFFICIEEL: Lommel stalt miljoenenaankoop in vertrouwde omgeving

Foto: © photonews

Terwijl Lommel dit seizoen via de play-offs promotie naar de Jupiler Pro League wil proberen afdwingen, wordt ook al werk gemaakt van de kern. Een toptalent dat twee jaar geleden naar België kwam zal alvast vertrekken bij de Limburgers.

"Lommel SK en Odds BK zijn overeengekomen dat Faniel Tewelde een seizoen op huurbasis in Noorwegen gaat spelen. De 19-jarige aanvaller keert zo terug bij de club waar hij zijn carrière begon", aldus Lommel op haar webstek.

Lommel laat Noor Faniel Tewelde vertrekken naar Odds BK

"De 19-jarige Noor wordt tot eind 2026 verhuurd aan zijn oude club, Odds BK. Tewelde kwam in de zomer van 2024 naar Lommel en speelde tot op heden 17 wedstrijden in het eerste elftal. Bij Odds BK, actief op het tweede niveau in Noorwegen, keert Tewelde terug bij de club waar hij vanuit de jeugd doorgroeide naar het eerste elftal."

Jeffrey van As, Sportief Directeur van Lommel SK, verklaart waarom Tewelde nu nog vertrekt: “De markt in Noorwegen is veel langer open dan in de meeste andere landen. Om deze reden was het nog mogelijk om voor Faniel een plek te vinden waar hij meer aan spelen toe kan komen."

Optie op de toekomst voor Tewelde?

"Wij denken dat het op dit moment beter is voor Faniel’s ontwikkeling om hem terug te laten keren naar een bekende omgeving. Daar kan hij consistent minuten maken en zich verder ontwikkelen. We blijven zijn prestaties nauwgezet volgen en wensen hem veel succes in Noorwegen!”

Tewelde kwam twee jaar geleden met een marktwaarde van 2,5 miljoen euro (daar schiet nu volgens Transfermarkt nog 0,5 miljoen euro van over) en de nodige adelbrieven toe in Limburg. Zich echt helemaal doorzetten in de Challenger Pro League lukte niet en dus kan hij nu meer speelkansen gaan genereren in een vertrouwde stal.

Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

14:40
Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku

Hervorming U23-quota: Voetbal Vlaanderen reageert zeer duidelijk op het (bizarre?) voorstel

Stemming Pro League: 'Drastische wijziging van de regels, Gent gaat juridische stappen ondernemen'

Kampioen van Eerste Amateur plots niet meer naar Challenger Pro League? Laatste woord lijkt niet gezegd

'Belgische clubs gaan strijd aan met Turkse en Roemeense teams voor gewilde doelman'

Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?"

Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League

Argentijnse bond en haar voorzitter in verdenking gesteld: grote onrust op minder dan 3 maanden van het WK

Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 03/04 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 03/04 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 04/04 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 04/04 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 04/04 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 04/04 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 05/04 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 05/04 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

