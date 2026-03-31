OFFICIEEL: Lommel stalt miljoenenaankoop in vertrouwde omgeving

Terwijl Lommel dit seizoen via de play-offs promotie naar de Jupiler Pro League wil proberen afdwingen, wordt ook al werk gemaakt van de kern. Een toptalent dat twee jaar geleden naar België kwam zal alvast vertrekken bij de Limburgers.

"Lommel SK en Odds BK zijn overeengekomen dat Faniel Tewelde een seizoen op huurbasis in Noorwegen gaat spelen. De 19-jarige aanvaller keert zo terug bij de club waar hij zijn carrière begon", aldus Lommel op haar webstek.

Lommel laat Noor Faniel Tewelde vertrekken naar Odds BK

"De 19-jarige Noor wordt tot eind 2026 verhuurd aan zijn oude club, Odds BK. Tewelde kwam in de zomer van 2024 naar Lommel en speelde tot op heden 17 wedstrijden in het eerste elftal. Bij Odds BK, actief op het tweede niveau in Noorwegen, keert Tewelde terug bij de club waar hij vanuit de jeugd doorgroeide naar het eerste elftal."



Jeffrey van As, Sportief Directeur van Lommel SK, verklaart waarom Tewelde nu nog vertrekt: “De markt in Noorwegen is veel langer open dan in de meeste andere landen. Om deze reden was het nog mogelijk om voor Faniel een plek te vinden waar hij meer aan spelen toe kan komen."

Optie op de toekomst voor Tewelde?

"Wij denken dat het op dit moment beter is voor Faniel’s ontwikkeling om hem terug te laten keren naar een bekende omgeving. Daar kan hij consistent minuten maken en zich verder ontwikkelen. We blijven zijn prestaties nauwgezet volgen en wensen hem veel succes in Noorwegen!”

Tewelde kwam twee jaar geleden met een marktwaarde van 2,5 miljoen euro (daar schiet nu volgens Transfermarkt nog 0,5 miljoen euro van over) en de nodige adelbrieven toe in Limburg. Zich echt helemaal doorzetten in de Challenger Pro League lukte niet en dus kan hij nu meer speelkansen gaan genereren in een vertrouwde stal.