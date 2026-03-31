Einde play-offs? In amateurreeksen willen ze er mee ... beginnen

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een grote hervorming van de D2 en D3 binnen de ACFF zou kunnen ingaan vanaf het seizoen 2027-2028. De teksten worden op 13 april ter stemming voorgelegd aan de Nationale Hoge Raad. Ook voor Voetbal Vlaanderen was er eerder al een plan.

Krijgen we binnenkort opnieuw een grote verandering in het Franstalige amateurvoetbal? Het ziet er alvast naar uit, al valt de definitieve beslissing pas binnen twee weken. Er ligt namelijk een plan op tafel om de reeksen van D2 en D3 ACFF te hervormen.

Meer en kleinere reeksen én play-offs in het ACFF?

De teksten worden op 13 april voorgelegd aan de stemming van de volgende Nationale Hoge Raad, zo weet Sudinfo. Concreet zou er vanaf het seizoen 2027-2028 sprake kunnen zijn van twee reeksen in D2 ACFF, tegenover één reeks vandaag. In D3 ACFF zouden er dan drie reeksen komen, terwijl dat er momenteel twee zijn.

Alle reeksen zouden uit twaalf ploegen bestaan, met daarna Play-Offs. De eerste zes zouden strijden om de titel en promotie naar het hogere niveau, terwijl de laatste zes vechten voor het behoud. Dat systeem lijkt op de huidige D1 ACFF, waar de punten na de klassieke fase gehalveerd worden.

Ook in Vlaanderen wordt er al werk van gemaakt

Opvallend: het amateurvoetbal lijkt dus net meer play-offs te willen invoeren, terwijl het profvoetbal er net mee bezig is om ze af te schaffen - al volgen we wat dat betreft natuurlijk wel de vergadering van de Pro League op de voet.


Een paar weken geleden maakte men ook bij Voetbal Vlaanderen al duidelijk dat ze het plan hebben opgevat om met play-offs aan de slag te gaan in de komende jaren. Play-offs met vier of zes ploegen worden bekeken, net als een eventuele eindronde met rechtstreekse uitschakeling.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Wordt alles omgewoeld? KAA Gent dreigt met juridische stappen: "Grote slaagkans"
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved