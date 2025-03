Straf! Terwijl play-offs in Pro League op de schop gaan, willen ze het in de Belgische amateurreeksen net invoeren

Voetbal Vlaanderen wil het amateurvoetbal nieuw leven inblazen met een ambitieus actieplan. De voorbije jaren daalde het aantal supporters drastisch, waardoor clubs belangrijke inkomsten misliepen.

Met een nieuw competitieformat en een eigen mediakanaal hoopt de organisatie opnieuw meer fans naar de amateurvelden te lokken. Een van de opvallendste voorstellen is de invoering van play-offs. Terwijl die net werden afgeschaft in de hoogste klasse, zouden ze in de amateurreeksen kunnen opduiken.

“Clubs uit de hoogste amateurafdelingen zijn in gesprek over een nieuw competitieformat”, zegt algemeen directeur Philippe Rosier in Het Nieuwsblad. Er worden verschillende opties onderzocht, zoals play-offs met vier of zes ploegen of een eindronde met rechtstreekse uitschakeling.

Het doel is om de competitie spannender te maken en zo meer toeschouwers te trekken. De cijfers spreken boekdelen: in 2024 werden 20 procent minder toegangstickets verkocht dan het jaar ervoor. Vooral sinds corona merken clubs dat het moeilijker is om fans te behouden. “Mensen hebben tegenwoordig veel meer vrijetijdsmogelijkheden, waardoor de betrokkenheid bij lokale clubs afneemt", aldus Rosier.

Om die trend te keren, wil Voetbal Vlaanderen tegen 2028 de helft meer supporters langs de amateurvelden zien. Een nieuw competitieformat alleen zal daarvoor niet volstaan. Daarom wordt ook zwaar ingezet op marketing en beleving. Clubs moeten zich sterker profileren en een eigen verhaal vertellen, zoals Sporting Hasselt dat succesvol deed onder impuls van Sam Kerkhofs en Rik Verheye.

Een belangrijk onderdeel van het plan is de lancering van een innovatief mediaplatform in samenwerking met Sporthouse Group. Dit platform zal nieuwsverhalen, beelden en klassementen van de lagere reeksen bundelen en zo de zichtbaarheid van het amateurvoetbal vergroten. “We willen dat clubs zich sterker presenteren en hun community versterken”, zegt Rosier.

Het project start als een pilootfase voor de eerste amateurafdeling, waar veel traditierijke clubs spelen met een sterke lokale verankering. “Dat maakt het een interessant product", klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. Als het mediakanaal aanslaat, wordt het later uitgebreid naar de provinciale reeksen.