Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku

Romelu Lukaku en Napoli? Het spel zit al eventjes op de wagen. Er was sprake van een ultimatum op dinsdag, al werd dat door de entourage van Big Rom nog ontkend. Nu lijkt het alsnog een probleem te gaan worden.

Romelu Lukaku blijft voorlopig in België om te revalideren. De spits kiest ervoor om minstens tot het einde van de week hier te blijven. Bij Napoli lijken ze daar echter allerminst over te spreken, waardoor ze de druk op hem verhoogden.

Romelu Lukaku zoals verwacht niet op training bij Napoli

De aanvaller kampt met een blessure aan de heup, waarbij ontsteking en vocht werden vastgesteld. Die blessure werd pas in België ontdekt en verklaart waarom hij de laatste weken weinig tot eigenlijk helemaal niet speelde.

Napoli dreigde met acties als hij niet ten laatste dinsdag op training zou verschijnen, maar in het kamp van Lukaku werd gezegd dat er geen sprake was van een deadline of van druk zetten vanuit de hoek van Napoli.

Napoli komt met statement over Romelu Lukaku

Dinsdag werd dat bericht enigszins ontkracht. Napoli kwam namelijk met een vlammend statement over de afwezigheid van Lukaku. En zo lijkt de situatie steeds meer op de spits te worden gedreven, al zal de komende dagen meer duidelijk moeten worden.

"SSC Napoli bevestigt dat Romelu Lukaku niet heeft gereageerd op de oproep van vandaag om terug te keren naar de training. De club behoudt zich het recht voor om passende disciplinaire maatregelen te nemen en te bepalen of de speler voor onbepaalde tijd met het team mag blijven trainen", klinkt het op de webstek van Napoli.