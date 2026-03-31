'Belgische clubs gaan strijd aan met Turkse en Roemeense teams voor gewilde doelman'

De strijd om Baboucarr Gaye is duidelijk geopend. Daarbij zouden ook Belgische teams wel wat zien in de doelman van Gambia. Die speelt met zijn land tegen Senegal op 31 maart, maar denkt dus ook al aan zijn toekomst.

"Doelman Baboucarr Gaye, die momenteel voor FC Shkendija speelt, is een van de sleutelspelers geweest in de historische campagne van de Noord-Macedonische club", aldus transfergoeroe Rudy Galetti op zijn eigen webstek.

Gambiaanse doelman Baboucarr Gaye maakt indruk

"De club bereikte de groepsfase van de UEFA Conference League, een grote prestatie voor het voetbal in het land, en vervolgde hun opmars naar de knock-outfase, waar ze in februari Samsunspor troffen. Gaye's prestaties in Europese competities waren bijzonder indrukwekkend; hij toonde consistentie, zelfvertrouwen en een sterke aanwezigheid in het doel."

🚨🧤 EXCL | Clubs across Europe - including from Romania, Belgium and Turkey - and MLS are closely monitoring Baboucarr Gaye after his standout season with Shkendija.



The Gambia GK will play on the international stage vs Senegal today. 🇬🇲✨



🔗 More ▶️ https://t.co/mSneNvj8TX pic.twitter.com/jJAeFrmxnn — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 31, 2026

"Zijn spel heeft Shkendija ook geholpen om competitief te blijven in de nationale competitie, waar het team nog steeds meedingt naar de landstitel en in de halve finale van de nationale beker staat", aldus nog Galetti in het bericht.

Ook Belgische teams tonen interesse

Zijn vorm is dan ook niet onopgemerkt gebleven. En dus staat hij in de belangstelling van heel wat teams. Daar zouden volgens Galetti teams uit Turkije, Roemenië, de MLS en ... België bij zijn. Zo kan Gaye een nieuwe stap maken in zijn carrière.





Over welke Belgische teams het gaat, maakt Galetti geen gewag. Vandaag kan de doelman zich nog eens laten zien op het internationale toneel tegen Senegal. De 28-jarige goalie zou een marktwaarde hebben van 400.000 euro volgens Transfermarkt.